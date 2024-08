Periodista denunció que fue drogado y golpeado para robarlo: hay foto del presunto agresor

Un periodista judicial de Colprensa denunció a través de su cuenta en X que fue víctima de un robo en una zona muy concurrida en Bogotá. Según él, un hombre se ganó su confianza, lo drogó, le propinó una golpiza y finalmente le robó el celular. La publicación está acompañada de imágenes que muestran las agresiones que le habrían causado.

Se trata de Dido Polo, un joven periodista que reside en Bogotá, pero es oriundo de Barranquilla. Según él, salió en la noche del pasado viernes 9 de agosto a tomar unos tragos y distraerse un poco.

El hombre estuvo departiendo con varios amigos en un parque de Chapinero, en Bogotá. Después de las 11:00 p.m. llegó al lugar un hombre que se presentó como David.

"Me pidió una mechera y un filtro para armar un porro de marihuana. Yo no tenía ninguna de las dos cosas. Intentó entablar una conversación y me ofreció una cerveza de las que traía. Me negué", le narró el periodista a El Tiempo.

Sin embargo, David parecía bastante insistente y logró que el periodista accediera a tomarse una cerveza y entablar una conversación. Fue tal la confianza que generaron, que Polo se tomó una foto con el sujeto e intercambiaron números de teléfono.

"Me dijo que me tomara una segunda cerveza. Accedí. Lo que no contaba es que esta estaría alterada con alguna droga que terminó descompensándome. Perdí la conciencia y dependía de él para caminar. En eso, se aprovechó y me llevó por varias calles", sostuvo el periodista barranquillero.

¿Cómo robaron al periodista?

El sujeto terminó llevando al joven hasta una calle poco concurrida y oscura, donde lo atacó y, aprovechándose de su estado de indefensión, le robó el celular.

"Me atacó, me tiró al suelo, forcejeamos. Pero él era de unos 30 años y yo tengo 24. Por lo tanto, era más corpulento y grande que yo", afirmó Polo.

Finalmente, el barranquillero llegó a su casa por sus propios medios. Al siguiente día, visitó un centro médico donde fue atendido. Por fortuna, sus heridas no revisten gravedad.

Dido Polo va a interponer la denuncia correspondiente en la Fiscalía y espera ayuda de la Policía para recuperar su celular, pues allí guarda información importante del trabajo.

Ayúdenme a difundir. Anoche la persona de la fotografía me drogó. Robó mi celular Me golpeó durante varios minutos y me dejó una bola en el lado izquierdo del resto. Por fortuna alcancé a defenderme y pude llegar a mi casa como pude. El celular aparece en esta dirección... pic.twitter.com/PLrpGWeVL4 — Dido Polo (@imdidopolo) August 10, 2024

