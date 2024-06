Perrita que había sido adoptada por operador de Transmilenio se reencontró con sus dueños

Con un final feliz terminó la historia deNiña, una perrita criolla que el pasado sábado, 8 de junio de 2024, se les perdió a sus dueños en un parque de Bogotá y duró cuatro días alejada de ellos.

Por fortuna para Niña, el operador de Transmilenio Germán Murcia encontró a la perrita amarrada en una ruta alimentadora en la estación de Banderas y, con todo su amor, decidió adoptarla.

“Yo soy amante de los animales, de los perros, y tomé la decisión de darle un hogar. Además, verla en el estado en el que estaba en la calle me motivó a que me la entregaran, entonces el equipo de Transmilenio me hizo ese gran obsequio”, relató Murcia.

El operador de Transmilenio, dueño de otro perrito y una gatica, contó cómo fue la relación de Niña con sus otros animales cuando la llevó a la casa: “Fue de maravilla ya que la perrita no es agresiva. El perrito la entendió bien, pero la gatica sí con miedo”.

Murcia complementó que “además, se llevaron bien con mis hijos, porque usted sabe que los niños también van ahí”.

Aunque fueron pocos días los que Murcia pudo tener a la perrita en su hogar, el hombre se alegró de que Niña haya encontrado a sus dueños. “Hoy, lamentablemente, la perrita se va de mi lado, pero vuelve a su hogar, a su familia, donde le tienen el cariño que ella necesita”, manifestó.

El hombre también dejó un mensaje para las personas que aman a los animales: “Si uno quiere tener un animalito, adóptelo, o déselo a una persona que realmente lo quiera, pero no los abandonen. Ellos sienten igual que nosotros, lo único que no saben es hablar”.

Si para Murcia el hecho de entregar a la perrita le dejó algo de vacío por su ausencia, para Jorge Enrique Méndez y Jessica Tatiana Ruiz, los dueños de Niña, todo es felicidad.

Los jóvenes se acercaron a la estación de Transmilenio en donde pactaron el encuentro con Murcia para la entrega de la perrita y al llamarla, Niña dejó ver toda su emoción con un movimiento constante de cola y carrera veloz hacia sus dueños, quienes la abrazaron y besaron.

Tras tenerla de vuelta, Jessica Tatiana contó que “con Niña vamos para tres años. Nosotros la adoptamos porque teníamos un perrito y se me murió, entonces quisimos adoptar un animal y nos la dieron a ella”.

Jorge Enrique, por su parte, manifestó que “la relación que tengo con Niña es muy amorosa. Ella siempre me acompaña a donde sea y yo siempre me la llevo. Estoy muy contento de tenerla otra vez de nuevo y vamos a seguir viviendo juntos, como siempre”.

La pareja de jóvenes relató cómo se les perdió la perrita. Jessica aseguró que “el sábado yo ese día descansé, la saqué a ella y a mi otra perrita al parque para que hicieran sus necesidades. En un momento yo le suelto el collar, de un momento a otro la empiezo a llamar y ya no estaba. Me asusté mucho, llamé a Jorge y la empezamos a buscar por todo lado. Preguntamos en todo el barrio y una joven nos dijo que la había visto con una muchacha abajo por el CAI, que la llevaba con un cordón. La buscamos por todo lado y nada”.

El dueño añadió que comenzaron a subir fotos de la perrita por redes sociales y también las pegaron por todo el barrio. “Pasaron dos o tres días y no sabíamos nada de ella. Estábamos muy preocupados y yo llore y llore”, confesó Jorge Enrique.

“Cuando comenzamos a buscarla por las redes sociales, me llegó una notificación de una señora. Me mandó una foto y en el comentario puso que la perrita de la foto se parecía a la mía. Yo miro la foto y le digo: ‘sí, señora, ella es’. Nos dimos cuenta que la foto estaba en la página de Transmilenio y así fue que la encontramos”, complementó el joven.

Finalmente, tras el feliz reencuentro, Jorge Enrique contó que le tenía un regalo especial a Niña. El joven sacó una bolsa con comida y se la dio mientras la perrita la probaba con mucha emoción.

Hoy, Jorge Enrique, Jessica Tatiana y Niña vuelven a estar juntos para seguir viviendo nuevas aventuras.