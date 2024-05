Profesores de Boyacá denuncian "improvisación" de Fiduprevisora en nuevo modelo de salud

Tras la implementación del nuevo modelo de salud para los docentes del magisterio en Colombia, profesores de diferentes partes del país se han pronunciado y han asegurado que el sistema no está funcionando. Este jueves, 9 de mayo de 2024, algunos de Boyacá llegaron a Bogotá para manifestarse pacíficamente frente a la oficina de la Fiduprevisora.

Dicen que protestan por los problemas en los servicios de salud que tienen en el departamento. Aunque ellos están apoyando el nuevo modelo de salud que propuso el Gobierno nacional, resaltan que “no debe ser improvisado”.

Representantes de los docentes adelantaron una mesa de diálogo con la Fiduprevisora para así llegar a soluciones y mejoras en el servicio de salud en el departamento.

“Como ustedes bien saben, a partir del 1 de mayo se inició el nuevo modelo de salud para el magisterio y lamentablemente venimos a denunciar la improvisación, la falta de organización, la falta de planeación, la falta de garantías que ha tenido la Fiduprevisora para prestar el servicio de salud en Boyacá. Demasiadas quejas, demasiadas situaciones, complicadísimo el tema de contratación de primer nivel, todo el tema de medicamentos”, denunció el presidente de Sindimaestros Boyacá, Omar Carrillo.

La profesora María Isabel, del municipio de Sutamarchán, en Boyacá, aseguró que el servicio de salud es de muy baja calidad: “Es la mala atención de la salud, no nos remiten a especialista, no hay droga de calidad, no hay atención a enfermedades que nosotros ya por nuestra edad tenemos. Entonces, es muy malo el servicio y ahora, con la transición de las EPS a las nuevas EPS, pues está peor el asunto”.

Un representante de la Central Unitaria de Trabajadores, también de Boyacá, pidió que se respete el régimen de salud que tienen los docentes.

“Creamos el traumatismo por la forma en que fue muy rápido la implementación, pero es un piloto a nivel nacional que creemos que es uno de los mejores. No tenemos cuotas moderadoras ni copagos, entonces es importantísimo seguir respetando este régimen de salud de los maestros y maestras de Colombia”, apuntó William Albeiro Ruiz, presidente de la CUT en Boyacá.

