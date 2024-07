¿Quién responde por casos como el de Catalina Gutiérrez? Esto dijo rector de la Javeriana

Tras el suicidio de la médica residente Catalina Gutiérrez, se han intensificado las denuncias por aparentes malos tratos en el sector de la salud. Frente al panorama, el padre Luis Fernando Múnera Congote, rector de la Pontificia Universidad Javeriana, dialogó con Noticias Caracol Ahora sobre lo sucedido.

Múnera aseguró que Carolina Gutiérrez no mostró señales de malos tratos, ni tampoco pidió ayuda a la institución educativa. "Yo personalmente no conozco, pero lo que he oído en la facultad (es que) tampoco había una alerta especial con ella", sostuvo.

Noticia en desarrollo.