Giro en masacre de familia en Mesitas del Colegio: víctimas tenían antecedentes y nexos con banda

La tarde del martes 19 de agosto, la vereda San Ramón, en zona rural de Mesitas del Colegio, Cundinamarca, se convirtió en escenario de un violento ataque que dejó a la comunidad conmocionada. En la finca Villa Claudia, un centro de recreo ubicado en límites con Viotá, cuatro hombres armados que se movilizaban en dos motocicletas ingresaron al predio y dispararon indiscriminadamente contra una familia que se encontraba reunida en el lugar.

El ataque ocurrió alrededor de las 2:30 p. m., cuando los agresores, según versiones iniciales, llegaron preguntando por un dinero supuestamente guardado en la finca. Tras no obtener la respuesta que esperaban, abrieron fuego contra los presentes. El hecho dejó como saldo tres personas muertas y tres más heridas, quienes debieron ser trasladadas de urgencia a centros asistenciales.

Fuentes de la Policía de Cundinamarca le confirmaron a Noticias Caracol que las víctimas mortales fueron identificadas como Anguel Natalia Vaca Santamaría, de 24 años (impacto en la cabeza), Sol Margarita Morales Lara, de 67 años (heridas en el pómulo derecho y el cuello) y Jobany Javier Chivata Daza, de 44 años (con una lesión en el rostro). Entre los heridos se encuentran Jhon Jairo Vélez Rodríguez, de 36 años, con una herida en el brazo izquierdo; Luis Alberto Rodríguez, de 68 años, quien recibió impactos en cuello y espalda; y Claudia Tereza Rodríguez, con un disparo en el abdomen.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, fue uno de los primeros en pronunciarse sobre la masacre a través de la red social X: “A las 2:30 de esta tarde, aproximadamente, se solicita presencia de la Policía en la finca Villa Claudia, vereda San Ramón, encontrando a tres personas muertas por armas de fuego (2 mujeres y 1 hombre). Estos se encontraban al interior de la finca, siendo atacados con arma tipo pistola calibre 9 mm, según información preliminar. En el hecho, además, resultaron lesionadas tres personas más por arma de fuego”.

El mandatario señaló que los primeros testimonios recogidos en la zona apuntaban a que los responsables eran extranjeros que habrían llegado en motocicletas desde Bogotá y que buscaban un dinero oculto en el predio. “Al obtener respuesta negativa de los moradores, proceden indiscriminadamente a disparar”, precisó. En un primer momento, se creyó que se trataba de un robo e incluso que los delincuentes preguntaron por una supuesta caja fuerte antes de disparar. Sin embargo, con el avance de las investigaciones, la hipótesis cambió.

Por su parte, la Policía activó de inmediato un plan candado en toda la región con el despliegue de la Sijín, el Gaula, unidades de inteligencia y el apoyo del Ejército Nacional. El coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca, precisó al respecto: “Se presentó un ataque con armas de fuego que dejó como saldo tres personas fallecidas y tres más heridas, integrantes de una misma familia en hechos que son materia de investigación. (…) La institución dispuso de todas las capacidades investigativas, Policía Judicial, Inteligencia, Gaula y el Grupo de Operaciones Especiales, en coordinación con fuerzas militares, para esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables”.



Nuevos detalles: alcalde revela posible móvil por ajuste de cuentas

El alcalde de Mesitas del Colegio, Diego López, entregó una nueva versión tras conocer los avances de la Policía y la Fiscalía. En entrevista con Noticias Caracol afirmó que lo ocurrido “no fue un ataque contra turistas”, ni tampoco un hecho relacionado con grupos armados ilegales.

“Lo que se dio es un hecho aislado de una situación que, al parecer, y ya con el avance de la información que ha podido recabar la Policía Nacional y los organismos encargados de hacer la investigación, la primera hipótesis que podemos determinar es un ajuste de cuentas entre bandas”, sostuvo y en sus declaraciones descartó la presencia de organizaciones al margen de la ley en el municipio o departamento: “No hay en el municipio de El Colegio ni en el departamento de Cundinamarca grupos insurgentes al margen de la ley, como guerrilleros o AUC, no existen (...) Es un hecho aislado que incomoda la cotidianidad de nuestros campesinos”.

Respecto a la zona donde ocurrió el hecho, el mandatario local explicó que la finca donde ocurrió la masacre no era un centro turístico abierto al público, sino un predio de recreo privado que en ocasiones se alquilaba para descansar. La comunidad campesina, según mencionó, dedicada a la producción de café y aguacate, se mostró alarmada por un crimen que, en palabras del alcalde, “rompe con la cotidianidad de un municipio de paz”.

Entre las actualizaciones del caso, el alcalde reveló que la comunidad informó en las últimas horas sobre el hallazgo de dos motocicletas abandonadas en límites con Viotá, que serían las mismas utilizadas por los atacantes. Las autoridades investigan si los vehículos fueron llevados desde Bogotá. Por ahora no hay capturas, pero según López, la Fiscalía y la Policía cuentan con grabaciones y material de prueba para identificar a los responsables. “Podemos informar lo que está dentro del marco de la ley y la tranquilidad de la ciudadanía, pero los detalles hacen parte del sumario”, precisó.



La banda a la que pertenecían las víctimas: ¿se conocían?

Uno de los aspectos que marcó un cambio decisivo en la investigación fue la revelación hecha por el alcalde Diego López, quien aseguró que no se trataba simplemente de una familia que había sido víctima de un asalto, sino de personas con un historial judicial y vínculos directos con actividades delictivas. De acuerdo con lo que explicó el mandatario, varias de las víctimas registraban antecedentes por concierto para delinquir y porte ilegal de armas, lo que para las autoridades constituye un indicio claro de que el ataque no fue al azar, sino que tenía como trasfondo una retaliación criminal.

El propio dueño del predio donde ocurrió la masacre, que también fue asesinado durante el ataque, habría estado vinculado con una estructura delincuencial conocida en Bogotá bajo el nombre de “Los avatares”, un grupo que operaba en la capital haciéndose pasar por agentes de la Policía para cometer diversos delitos. Según las autoridades locales, esta modalidad les permitía a los integrantes de la banda simular operativos y con ello facilitar sus acciones criminales, que iban desde hurtos hasta extorsiones.

“Esto es una banda, según se ha establecido por las investigaciones. El dueño del predio y uno de los que fue ultimado hacía parte de una banda que se denominaba en Bogotá 'Los avatares’, que se hacían pasar por policías y cometían actos delictivos en la capital”, señaló López.

Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores fue la manera en que los sicarios ingresaron a la finca. "Lo que nos ha parecido muy anecdótico es que llegaron y pudieron ingresar al lugar (los señalados sicarios). Pareciera como si se conocieran, como si fueran conocidos porque entraron tranquilamente al lugar, no fue que asaltaron el lugar porque hubiese sido diferente digamos: asaltando la puerta, asaltando las cercas, no, entraron por la puerta. Se les permitió el ingreso y eso es un indicio de que al parecer se conocían entre las personas que llegaron y las personas que fueron ultimadas", puntualizó.

Además, las autoridades confirmaron que tres personas, que lograron sobrevivir al ataque y permanecen bajo atención médica, también tendrían antecedentes en su historial. Por lo pronto, el alcalde subrayó que su recuperación es clave para esclarecer los hechos: “La idea es que se recuperen para que asimismo puedan aportar a todo el proceso de investigación y dar información muy precisa del momento exacto en el que ocurrieron los hechos”. Mientras tanto, la Fiscalía y la Policía avanzan en la recopilación de pruebas para dar con los responsables materiales e intelectuales de la masacre, que hoy apunta a estar ligada a un enfrentamiento entre estructuras criminales.

