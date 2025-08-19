Destapan identidades de los miembros de la familia que fueron asesinados en Mesitas: nuevos detalles

La tarde del martes 19 de agosto en Mesitas del Colegio, Cundinamarca, la tranquilidad de la vereda San Ramón se rompió después del sonido de varios disparos que estremecieron a los habitantes de la zona rural. El hecho dejó un saldo de tres personas muertas y tres más heridas y ocurrió en la finca Villa Claudia, un centro vacacional ubicado en límites con el municipio de Viotá, donde sujetos armados irrumpieron y dispararon contra los integrantes de una misma familia.

(Lo último: Revelan primera hipótesis de masacre contra familia en Mesitas del Colegio: "Viene desde la capital").

Según los reportes iniciales, cuatro hombres en dos motocicletas llegaron hasta el predio y, tras interrogar a los presentes por un dinero supuestamente guardado en el lugar, abrieron fuego de manera indiscriminada. Las víctimas fueron sorprendidas en cuestión de segundos.

Las autoridades activaron de inmediato un plan candado en la región, con la presencia de personal de la Sijín, el Gaula y unidades de inteligencia de la Policía, en coordinación con el Ejército. Tanto la Gobernación como la Alcaldía de El Colegio confirmaron el ataque, que generó conmoción en toda la comunidad.



Revelan identidades de las víctimas: estos son los fallecidos

Fuentes de la Policía de Cundinamarca le confirmaron a Noticias Caracol los nombres de las personas que murieron y resultaron heridas durante el ataque. De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, las víctimas mortales son:



Anguel Natalia Vaca Santamaría, de 24 años, con una herida en la cabeza.

Sol Margarita Morales Lara, de 67 años, con impactos en pómulo derecho y cuello.

Jobany Javier Chivata Daza, de 44 años, con herida en el pómulo izquierdo.

En el mismo ataque resultaron heridos:



Jhon Jairo Vélez Rodríguez, de 36 años, con una lesión en el antebrazo izquierdo.

Luis Alberto Rodríguez, de 68 años, con heridas en cuello y espalda.

Claudia Tereza Rodríguez, quien recibió un disparo en el abdomen.

Los heridos fueron trasladados de urgencia al hospital de Mesitas del Colegio, aunque dos de ellos debieron ser remitidos al hospital de La Mesa por la gravedad de su estado. De esta forma lo indicó también el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, quien entregó un primer balance oficial en sus redes sociales:

“A las 2:30 de esta tarde, aproximadamente, se solicita presencia de la Policía en la finca Villa Claudia, vereda San Ramón, zona rural del municipio de El Colegio, encontrando a tres personas muertas por armas de fuego (2 mujeres y 1 hombre). Estos se encontraban al interior de la finca, siendo atacados con arma tipo pistola calibre 9 mm, según información preliminar. En el hecho, además, resultaron lesionadas tres personas más por arma de fuego; un hombre de 26 años con herida de antebrazo izquierdo, hombre de 68 años con herida en el cuello y hombro y una mujer de 49 años con herida abdominal. Dos de estos heridos han sido remitidos al hospital de La Mesa”. El gobernador explicó que, según testimonios en el lugar, los responsables serían extranjeros que buscaban un dinero guardado en la finca.

“Los testimonios recolectados en el sitio de los hechos hablan de 4 delincuentes en 2 motocicletas, al parecer extranjeros, preguntando por un dinero guardado en el domicilio; al obtener respuesta negativa de los moradores, proceden indiscriminadamente a disparar”, precisó. Por este motivo, ordenó que el caso fuera atendido directamente por el comandante de la Policía de Cundinamarca con el apoyo de la Sijín, Sipol y Gaula.

Por su parte, el alcalde de Mesitas del Colegio, Diego López, lamentó profundamente lo ocurrido y señaló que se trataba de un hecho “aislado” que no tenía relación con turistas, sino que habría sido planeado desde Bogotá. Recordó que este municipio está a tan solo una hora de la capital, lo que podría explicar la procedencia de los delincuentes: "En esta situación lo primero que debemos aclarar es que no fue un ataque contra turistas. Es un tema de un hecho aislado que al parecer viene derivado desde la capital. Recordemos que Mesitas es muy cercano a la capital, a una hora. Es un hecho aislado que es materia de investigación".

“Es un tema de investigación que nos acongoja profundamente”, afirmó López, al tiempo que pidió a la comunidad mantener la calma. Destacó que gracias a la coordinación con la Gobernación se movilizó a la Policía, la Fiscalía y demás autoridades para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

El oficial a cargo de la investigación, coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca, confirmó que tanto los fallecidos como los heridos pertenecían a una misma familia. Detalló que todos recibieron múltiples impactos de bala y que los lesionados permanecen bajo atención médica.

Herrera indicó que la institución “dispuso de todas las capacidades investigativas”, incluyendo unidades de inteligencia, Gaula y operaciones especiales, en coordinación con las Fuerzas Militares. Según dijo, la prioridad es recolectar pruebas y testimonios que permitan esclarecer el móvil y capturar a los responsables.

"En las personas fallecidas se encuentran dos mujeres y un hombre, como consecuencia de múltiples impactos de arma de fuego. Las otras tres personas que resultaron heridas fueron trasladadas a centros médicos, donde están siendo atendidas. La institución dispuso de todas las capacidades investigativas (…) con el fin de esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables”, señaló.

¿Cuál habría sido el móvil de la masacre? Primera hipótesis

De acuerdo con información conocida por Noticias Caracol, la primera hipótesis que manejan las autoridades es que los delincuentes buscaban una supuesta caja fuerte. Fuentes de inteligencia sostienen que, tras no obtener respuesta favorable de los ocupantes, los hombres abrieron fuego contra todos los presentes.

El alcalde López, en sus últimas declaraciones, señaló que el ataque habría sido planeado desde Bogotá y reiteró que las investigaciones avanzan para esclarecer los móviles. "Nuestro secretario de Gobierno está en el lugar de los hechos, haciendo la tarea de averiguar qué está sucediendo y poder dar una información más certera”, aclaró.

Por ahora, tanto la Policía como la Fiscalía mantienen abiertas las investigaciones y trabajan en la recolección de pruebas que permitan dar con los responsables.

