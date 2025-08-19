Revelan primera hipótesis de masacre contra familia en Mesitas del Colegio: "Viene desde la capital"

Un ataque armado en zona rural del municipio de Mesitas del Colegio, Cundinamarca, dejó como saldo la muerte de tres personas y tres más gravemente heridas en la tarde del martes 19 de agosto. El hecho ocurrió en la finca Villa Claudia, ubicada en la vereda San Ramón, un predio utilizado con fines turísticos, hasta donde llegaron varios hombres armados que abrieron fuego de manera indiscriminada contra una familia que se encontraba en el lugar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(En contexto: Disparan contra familia en centro vacacional de Mesitas del Colegio: reportan tres muertos)

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, los atacantes serían al menos cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas y que, tras irrumpir en la propiedad, habrían exigido a los moradores la entrega de una suma de dinero. Al recibir una respuesta negativa, dispararon contra las víctimas.

Publicidad

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, confirmó los hechos a través de un comunicado oficial y reveló detalles preliminares del ataque.

“A las 2:30 de esta tarde, aproximadamente, se solicita presencia de la Policía en la finca Villa Claudia, vereda San Ramón, zona rural del municipio de El Colegio, encontrando a tres personas muertas por armas de fuego (2 mujeres y 1 hombre). Estos se encontraban al interior de la finca, siendo atacados con arma tipo pistola calibre 9mm, según información preliminar”, informó el mandatario.

Publicidad

El gobernador también precisó el estado de los sobrevivientes, los cuales, según indicó, son "un hombre de 26 años con herida de antebrazo izquierdo, hombre de 68 años con herida en el cuello y hombro y una mujer de 49 años con herida abdominal. Dos de estos heridos han sido remitidos al hospital de La Mesa”. Asimismo, señaló que los atacantes serían presuntamente extranjeros y que las investigaciones avanzan con personal especializado de la Policía Nacional.

“Los testimonios recolectados en el sitio de los hechos hablan de 4 delincuentes en 2 motocicletas, al parecer extranjeros, preguntando por un dinero guardado en el domicilio; al obtener respuesta negativa de los moradores, proceden indiscriminadamente a disparar. He pedido que directamente el comandante de la Policía de Cundinamarca atienda el caso, con la presencia del personal de la SIJIN, SIPOL y GAULA, que ya se encuentra en la inspección del sitio. Se ha activado plan candado, hemos pedido proteger a las personas heridas y desplegar toda nuestra capacidad de investigación criminal”, agregó Rey.



Primeras hipótesis de masacre de familia: no fueron turistas

Los primeros reportes de la masacre generaron confusión, pues en un comienzo se habló de que las víctimas podrían ser turistas que pasaban unos días de descanso en la zona. Sin embargo, las autoridades locales descartaron rápidamente esa versión. El alcalde de El Colegio, Diego López, fue enfático en señalar que se trató de un ataque dirigido, no contra visitantes, sino contra una familia del lugar.

“En esta situación lo primero que debemos aclarar es que no fue un ataque contra turistas. Es un tema de un hecho aislado que al parecer viene derivado desde la capital. Recordemos que Mesitas es muy cercano a la capital, a una hora. Es un hecho aislado que es materia de investigación”, sostuvo López. La hipótesis principal que manejan las autoridades es que el ataque vendría desde Bogotá y que los atacantes llegaron en busca de dinero. Noticias Caracol conoció por fuentes de inteligencia que los señalados iban, específicamente, por una supuesta caja fuerte que había en la propiedad. Al no encontrar lo que buscaban, dispararon sin contemplación contra las personas que se encontraban en la finca.

El mandatario local añadió que todas las autoridades departamentales y nacionales ya se encontraban atendiendo la emergencia y que el caso está bajo investigación para establecer los móviles exactos, los cuales no se han determinado.

Publicidad

“Gracias al gobernador Del Rey ya se ha movilizado J1, la Policía Nacional, la Fiscalía, todas las autoridades. Nuestro secretario de Gobierno en el lugar de los hechos, haciendo la tarea de averiguar qué está sucediendo y poder dar una información más certera, conocer los móviles reales de este hecho lamentable, que realmente nos acongoja porque pensamos que no volveríamos a una situación como esta hace mucho tiempo y lamentamos estas pérdidas por las familias y oramos a Dios para que sigamos orando por la paz de Colombia”, manifestó el alcalde.

Este medio logró conocer que los tres heridos permanecen en estado crítico, según los últimos reportes médicos. Por su parte, el coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca, entregó una versión oficial sobre lo sucedido y confirmó que la institución dispuso de todo su aparato investigativo y operativo para dar con los responsables.

Publicidad

“El Departamento de Policía de Cundinamarca se permite informar a la opinión pública que en la tarde de este martes 19 de agosto al interior de una finca utilizada para fines turísticos, ubicada en zona rural del municipio de El Colegio, se presentó un ataque con armas de fuego que dejó como saldo tres personas fallecidas y tres más heridas, integrantes de una misma familia en hechos que son materia de investigación”, señaló el oficial. El coronel Herrera explicó que las víctimas mortales fueron dos mujeres y un hombre, y que los heridos fueron trasladados de inmediato a centros médicos de la región.

“La institución dispuso de todas las capacidades investigativas, personal que ya se encuentra en el lugar, componente de Policía Judicial, de Inteligencia, de Gaula, Grupo de Operaciones Especiales en coordinación con fuerzas militares, los cuales en este momento adelantan todas las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables”, aseguró.

LAURA NATHALIA QUINTERO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.