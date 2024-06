Mamá de joven asesinada por expareja en Atlántico: “Él está libre, haciendo de las suyas”

Atlántico está entre los departamentos con más feminicidios y agresiones a las mujeres. Este año, 34 han sido asesinadas y seis de estos casos fueron tipificados como feminicidios, situación que tiene en alerta a las autoridades y asociaciones de mujeres.

Janeth Márquez, madre de Margarita Gómez, una joven de 25 años, que con seis meses de embarazo fue asesinada, al parecer, por su pareja sentimental, aún espera que el responsable de esta tragedia sea capturado por las autoridades.

“La justicia no ha hecho nada. Para mí que es falta de voluntad. Él está libre haciendo de las suyas, no sé dónde está porque nosotros hemos perdido rastro de ese individuo. Lo que sí sé es que de la justicia divina no se escapa”, señaló Janeth Márquez, madre de la víctima de feminicidio.

Este año en el Atlántico ya son seis los asesinatos tipificados como feminicidios, tres más que el año anterior.

Ruth Pareja, de la Red de Mujeres, precisó que “hacemos un llamado definitivo a las autoridades. Se debe poner celeridad y que no queden estos casos en la impunidad. Familiares de las víctimas denuncian recibir poco apoyo de las autoridades”.

¿Qué han dicho las autoridades sobre los feminicidios?

María Lourdes Dávila, secretaria de la mujer del Atlántico, dice que hacen acompañamiento a las familias de las mujeres asesinadas y agredidas por sus parejas.“(El acompañamiento) es para que la ruta de atención no tenga obstáculos, para que esta, realmente funcione y que las mujeres se sientan seguras y que sepan que el agresor va a tener un castigo”, indicó la funcionaria.

Para que la situación no se salga de control se propuso al Concejo la creación de una estampilla para el fortalecimiento de las comisarías de familia.

“En los próximos días se presentará un proyecto que busca la creación de una estampilla de justicia familiar para fortalecer a las diferentes comisarías”, sostuvo Heidy Barrera, concejal de Barranquilla.

Familiares de las víctimas piden celeridad en las investigaciones para que haya justicia.

