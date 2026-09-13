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Aeronave con cinco personas a bordo desapareció: cubría ruta Condoto-Guaymaral

Una aeronave de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, con cinco personas a bordo, es buscada en una zona de difícil acceso del Cerro Tatamá. Esto se sabe.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 13 de sept, 2026
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Avión
Cessna

Una aeronave que cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá, se encuentra en una situación de emergencia, luego de que se perdiera la comunicación con la tripulación y posteriormente se activara la radiobaliza de emergencia en inmediaciones del Cerro Tatamá.

La Aeronáutica Civil informó este domingo 13 de septiembre que se trata de una aeronave Cessna T206, de matrícula HK4985, al servicio de la Patrulla Aérea Civil Colombiana. De acuerdo con el registro de la empresa, en el avión viajaban cinco personas: un piloto y cuatro pasajeros.

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De acuerdo con el comunicado de Aerocivil, el último contacto de comunicación con la aeronave se registró a las 9:23 de la mañana. Posteriormente, se confirmó la activación de la radiobaliza de emergencia en la zona del Cerro Tatamá, ubicada a 33 millas del VOR de Pereira.

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Ante esta situación, la Aeronáutica Civil activó los protocolos del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) para adelantar las labores de localización y atención de la eventualidad. Las autoridades confirmaron que la operación se desarrolla en una zona de difícil acceso geográfico, por lo que mantienen coordinación con diferentes organismos para facilitar el desplazamiento de los equipos hasta el lugar.

En el operativo participan la Policía Nacional, el Ejército Nacional y organismos de socorro, junto con las unidades SAR de la Aeronáutica Civil.

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La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aerocivil también informó que sus investigadores se encuentran alistándose para ingresar al área. Su objetivo será adelantar las labores correspondientes y establecer las circunstancias y causas que pudieron originar el suceso.

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La entidad señaló que continuará entregando información oficial y actualizada a medida que avancen las labores de localización en la zona del Cerro Tatamá. Se espera que en las próximas horas se logre localizar la aeronave.

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NOTICIA EN DESARROLLO
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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