Investigan ataque contra una patrulla de la Policía con artefacto explosivo en Palmira: esto se sabe

Las autoridades de Palmira, Valle del Cauca, investigan un ataque ocurrido durante la noche contra una patrulla de la Policía que se encontraba realizando labores de vigilancia en el municipio. El hecho dejó daños en el vehículo oficial, pero, de acuerdo con el reporte inicial, hasta el momento, no se registraron personas fallecidas ni lesionadas.



El caso ocurrió en el sector de Granada, específicamente en inmediaciones de la calle 42 con carrera 33, donde los uniformados desarrollaban labores de patrullaje. La información preliminar señala que un artefacto explosivo fue lanzado contra la patrulla. El elemento impactó el automotor y ocasionó afectaciones en su parte delantera.

En imágenes captadas en redes sociales, se observa el lugar acordonado, mientras que la patrulla presenta afectaciones principalmente en la parte frontal izquierda.

Según informó Blu Radio, el ataque generó una respuesta de las autoridades, que durante la misma noche adelantaron un consejo de seguridad para revisar lo sucedido y establecer nuevas medidas de seguridad para distintos puntos de Palmira.



#Atención Una patrulla de la Policía fue atacada con un artefacto explosivo mientras realizaba un operativo de seguridad en el sector de Granada, en Palmira, Valle.



El hecho no dejó personas heridas ni fallecidas y las autoridades a esta hora buscan a los responsables… pic.twitter.com/6T4ATkUaHG — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 13, 2026

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¿Qué se sabe de los responsables?

Uno de los principales objetivos de la investigación es determinar quiénes estuvieron detrás del lanzamiento del artefacto explosivo.

Para avanzar en este proceso, un equipo especial de la Policía trabaja en la identificación y ubicación de los responsables. Las autoridades también buscan establecer las circunstancias que rodearon el ataque contra la patrulla.

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Hasta ahora no se ha informado públicamente quién habría ejecutado la acción ni se ha establecido la identidad de los responsables.La investigación continúa mientras se recopilan elementos que permitan esclarecer lo ocurrido durante la noche en este sector de Palmira.

Hasta el momento, ni la Gobernación del Valle del Cauca ni la Alcaldía de Palmira se han pronunciado sobre lo ocurrido. Se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos detalles de la investigación y de las circunstancias en las que se produjo el ataque.

El hecho ocurre después de que la Alcaldía de Palmira anunciara actividades de control y prevención por parte de la Policía en diferentes sectores del municipio. Por ahora, no se ha establecido si existe alguna relación entre estas acciones y el ataque contra la patrulla.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co