Ángel Thomas busca ayuda para cumplir su sueño de caminar y conocer el mar junto a su mamá

En Bogotá, una familia libra una lucha para mejorar la calidad de vida de Ángel Thomas Jiménez, un niño de 7 años que padece una enfermedad huérfana y para quien poder caminar es el mayor sueño de su vida. Sin embargo, para hacerlo realidad “necesito una cirugía en mis piernas”, cuenta el pequeño, que ya consiguió esa oportunidad en Estados Unidos, aunque no tiene el dinero suficiente para llevar a cabo el viaje, programado para enero de 2027.



Ángel Thomas cursa segundo de primaria, dice que le gusta el arroz con pollo, el agua y la gaseosa, pero lo que más desea que se haga realidad es “poder caminar y conocer el mar. Voy a ir con mi mamá para hacer castillos de arena, para conocer el mar y para meterme al agua”. Su mamá, Laura Beltrán, también afirma que “él quiere caminar para jugar con sus amigos; acompañarme, porque en la condición de él es muy pesado, entonces se me dificulta llevarlo a ciertos lugares. Él dice ‘mami, apenas camine, pues te quiero acompañar’, y yo sería muy feliz, te lo juro”. (Lea también: “Es estar muerto en vida”: duro relato de joven que padece la 'enfermedad más dolorosa del mundo')



¿Qué enfermedad padece Ángel Thomas?

El niño nació con artrogriposis múltiple congénita, una condición que le produjo malformaciones en diferentes articulaciones del cuerpo como “en sus manos, en sus codos, en sus hombros, en sus rodillas y en sus piernas”, detalla su mamá, quien agrega que “él no camina, entonces él depende 100 % de uno, nos toca paladearlo, usa pañal”. Además, desde bebé ha requerido tratamientos y cirugías y su soporte constante es Laura. Detalla que “estuvo enyesado varios meses, varios años, y lo operaron en el talón de Aquiles para corregir su piecito porque era pie equinovaro, entonces le fueron arreglando sus piecitos”. Además, fue sometido a otro procedimiento “para que pudiera hablar y medio pudiera comer bien”.

Pero Laura no se rinde para ver recuperado al amor de su vida, su hijo, por eso, a sus 26 años, cuando vio “que no había respuesta acá por en Colombia, que no me daban esperanza de que el niño iba a caminar, pues yo dije, tengo que buscar, entonces busqué por chat GPT clínicas que trataran enfermedades huérfanas”. Fue así como encontró el hospital Shriners Children’s, una red de hospitales infantiles con atención pediátrica especializada sin fines de lucro y experta en ortopedia, entre otras especialidades, a la que le envió una carta hace más de un año, con la historia clínica de Ángel Thomas y finalmente recibió una respuesta: “El segundo paso fue hacer una teleconsulta, lo vieron y me dijeron que él podría ser apto. Me llegó un correo diciendo que ya es oficialmente aceptado, ya ahoritica en enero ya le programaron las cirugías”.

Según la comunicación del hospital, la atención sería en una sede en Honolulu, Hawái, y no deben preocuparse por ningún gasto médico, pero sí enfrentan otro desafío: “Necesitamos tiquetes, los vuelos, dinero para la manutención, estadías y demás, mientras que estemos allá” para un tratamiento que podría tardar entre 4 y 6 meses, por lo que la tarea de recolectar recursos para visas y residencia temporal ya empezó. Laura comenta que “trabajo en eventos, en lo que me salga. También vendo combos, he hecho rifas para poder reunir dinero, para para podernos ir, pero es muy difícil conseguir tanto dinero”.



Ambos saben que solos no podrán cumplir esta meta y por eso Ángel Thomas y su mamá necesitan de alguien que los ayude a llegar hasta allá. Si usted quiere hacer alguna donación, puede hacerlo a la cuenta ahorros de Bancolombia No. 912-038336-31. También puede contactarse al teléfono 350 572 4856. (Lea también: Lucha de paciente postrasplante tras meses de espera por un medicamento vital para su tratamiento)



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