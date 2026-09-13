Reactivan órdenes de captura contra miembros del Clan del Golfo tras fin de diálogos con el Gobierno

La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura contra tres exmiembros representantes del Clan del Golfo, luego de que el Gobierno nacional diera por terminada la fase de conversaciones con esta organización. La decisión fue adoptada mediante una resolución firmada por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón.



De acuerdo con el comunicado divulgado este domingo 13 de septiembre, la fiscal general expidió la Resolución No. 0-0284 del 11 de septiembre de 2026, mediante la cual se reactivaron las órdenes de captura que habían sido suspendidas en el marco de los procesos de diálogo, negociación, acercamientos o espacios sociojurídicos.

La medida está relacionada con la Resolución Presidencial 398 del 11 de septiembre de 2026, a través de la cual el Gobierno nacional dio por terminada la fase de conversaciones con el grupo armado ilegal conocido como Clan del Golfo.



¿Contra quiénes se reactivaron las órdenes de captura?

La Fiscalía señaló que las órdenes fueron reactivadas contra tres personas que habían sido beneficiarias de la suspensión de estas actuaciones durante los espacios de diálogo. Se trata de:



Orolzman Osten Blanco , alias Rodrigo Flechas.

, alias Rodrigo Flechas. Elkin Casarrubia Posada , alias El Cura.

, alias El Cura. Luis Armando Pérez Castañeda, alias Bruno o Jerónimo.

Según la entidad, la decisión ya fue comunicada a las autoridades de policía judicial para que sea implementada de acuerdo con sus respectivas funciones.

La Fiscalía también hizo una precisión frente a otras personas incluidas en las solicitudes formuladas por la Presidencia de la República. En esos casos, explicó que no procede reactivar las órdenes de captura, debido a que estas nunca habían sido suspendidas.



La decisión se conoce luego del cierre de la fase de conversaciones entre el Gobierno De la Espriella y el Clan del Golfo y marca un nuevo escenario frente a las medidas judiciales que habían sido suspendidas durante los acercamientos con integrantes de esta organización.



Balance de seguridad de De la Espriella

En paralelo, el presidente Abelardo de la Espriella divulgó un balance sobre las operaciones adelantadas por la Fuerza Pública durante las últimas 24 horas. Según la información entregada, se registraron 19 capturas y un sometimiento a la justicia.

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El reporte señala que en San Andrés de Cuerquia, Antioquia, el Ejército combatió a integrantes de la estructura 36. De acuerdo con ese balance, un integrante de ese grupo murió y otro fue capturado tras resultar herido en medio del combate.

El informe también relaciona diferentes incautaciones de droga. En Sibaté fueron incautados 1.430 kilogramos de marihuana; en Pereira, 1.786 kilogramos; en La Pintada, 394 kilogramos; y en La Tebaida, 653 kilogramos de cocaína.

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En Zaragoza, Antioquia, las autoridades ubicaron un depósito ilegal atribuido al Clan del Golfo, donde fueron incautadas 1.881 municiones, 19 proveedores y dos ametralladoras.

Asimismo, el balance reportó cuatro capturas en Sevilla y Tuluá, Valle del Cauca, de presuntos integrantes del frente 57 “Yair Bermúdez”. Entre los detenidos estarían dos señalados cabecillas de zona.

Según las cifras divulgadas en el mismo reporte, desde el 7 de agosto de 2026 la Fuerza Pública acumula 18.750 capturas, 1.940 armas de fuego incautadas y 1.746,5 hectáreas de coca erradicadas.

“No vamos a aflojar. A los narcoterroristas los vamos a perseguir sin descanso, golpeando sus estructuras, sus armas, sus finanzas y sus economías criminales”, señaló De la Espriella en el balance.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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