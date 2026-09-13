Así operaba la pareja que estafó a más de 200 familias con falso proyecto de vivienda en Antioquia

Más de 200 familias de Bello y otros municipios del norte del Valle de Aburrá entregaron dinero con la expectativa de acceder a una vivienda de interés social que finalmente nunca pudo construirse. La Fiscalía estableció cómo Sandra Milena Parra Rivera y Mario Albeiro Montoya Osorio promocionaron el supuesto proyecto y lograron captar más de 500 millones de pesos.



La iniciativa se presentó como un proyecto de vivienda de interés social que sería desarrollado en el barrio Pachelly, en Bello, Antioquia. Según la investigación, la propuesta contemplaba la construcción de 804 unidades habitacionales, una oferta que despertó el interés de numerosas personas que buscaban adquirir vivienda.

Uno de los argumentos utilizados para convencer a los compradores era que el proyecto contaba con el respaldo de un programa del Gobierno nacional. Además, a las personas interesadas les aseguraban que podrían recibir un subsidio superior a 13 millones de pesos para facilitar el acceso a los inmuebles.

¿Cómo captaban el dinero?

De acuerdo con las pruebas recopiladas durante la investigación, Parra Rivera y Montoya Osorio recurrieron a una empresa constructora legalmente constituida para captar de manera reiterada los recursos de quienes pretendían comprar una de las viviendas.



La pareja también utilizó los nombres de otros proyectos urbanísticos de esa compañía y los presentó como respaldo de la iniciativa que estaban promocionando. De esta manera, los compradores tenían referencias de proyectos reales mientras avanzaban en el proceso para adquirir los inmuebles.



Las víctimas llegaron a suscribir contratos de compraventa y realizaron pagos y anticipos con la expectativa de que el proyecto habitacional pudiera ejecutarse. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía determinó que había un problema fundamental: el proyecto nunca había sido aprobado por las autoridades locales.

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Según el organismo, la iniciativa no contaba con aprobación de las curadurías ni de la oficina de Planeación Municipal y, además, no era viable para su ejecución.

Más de $500 millones terminaron en cuentas

A pesar de esta situación, los pagos continuaron. Los recursos entregados por las víctimas terminaron consignados tanto en cuentas de la empresa constructora como en cuentas personales de los hoy condenados.

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De acuerdo con la Fiscalía, mediante este mecanismo Parra Rivera y Montoya Osorio obtuvieron un provecho económico ilícito superior a 500 millones de pesos.

Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2018 y afectaron a por lo menos 200 familias que esperaban acceder a una vivienda mediante el supuesto proyecto.

Por estos hechos, un juez penal de conocimiento condenó a Sandra Milena Parra Rivera y Mario Albeiro Montoya Osorio a 9 años y 5 meses de prisión por el delito de estafa agravada en modalidad masa.

La Fiscalía señaló que la decisión judicial es de primera instancia, por lo que frente a ella proceden los recursos establecidos por la ley.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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