Alcalde de Girardota denuncia hallazgo del cuerpo de un perro en un congelador: esto se sabe

Una grave denuncia fue realizada por el alcalde de Girardota, Kevin Bernal, luego del incendio que afectó varias estructuras en la vereda San Diego, en el norte del Valle de Aburrá. Durante las labores posteriores a la emergencia, funcionarios de la administración municipal habrían encontrado el cuerpo de un perro dentro de un congelador y otro canino muerto en otro punto del inmueble.

El hallazgo se produjo después de que los organismos de emergencia controlaran las llamas que afectaron un refugio de animales, además de otras estructuras ubicadas en el sector. La situación llevó a la Alcaldía de Girardota a poner el caso en conocimiento del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) de la Fiscalía, con el propósito de que se investiguen las circunstancias alrededor de la muerte de los animales.

A través de su cuenta de X, el alcalde Kevin Bernal informó sobre el hallazgo y señaló: “Hemos dado traslado a grupo GELMA de la Fiscalía de Colombia para que investigue el porqué en el inmueble donde comenzó el incendio el día de hoy en la vereda San Diego, había un perrito muerto en un congelador y otro canino que habría muerto días antes de la conflagración”.



Por ahora, las circunstancias en las que murieron los dos perros son materia de investigación. La denuncia de la administración municipal se conoció luego de que las autoridades realizaran una inspección en el lugar una vez fueron controladas las llamas.



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Rescataron decenas de perros durante el incendio

Durante la emergencia, la administración municipal desplegó acciones para poner a salvo a los animales que se encontraban en el refugio afectado. Julián Alzate, veterinario de la Alcaldía de Girardota, explicó que la intervención permitió rescatar aproximadamente entre 30 y 40 perros, incluidos cachorros.

“Debido a los sucesos ocurridos hoy en la vereda Cabildo de Girardota de parte de la Administración Municipal hubo una reacción oportuna, en este caso salvamos un aproximado entre 30 y 40 perros contando con sus cachorros”, señaló el funcionario.

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El veterinario agregó que, al momento de entregar el reporte, no se había informado sobre víctimas relacionadas con la conflagración y que continuaban realizando una revisión del sitio.

"Estamos terminando de hacer un barrido para determinar que no hay ningún otro animal en el sitio en donde ocurrieron los hechos”, afirmó.

La atención también contó con personal veterinario para evaluar a los animales rescatados y establecer las necesidades que presentaban después de la emergencia. Alejandro Navarro, veterinario municipal, explicó que se dispuso apoyo profesional para atender a los caninos y coordinar su traslado.

“Debido a los acontecimientos presentados el día 24 de agosto presentamos una ayuda de médicos veterinarios donde rescatamos varios caninos los cuales van a ser trasladados a una fundación animal libre”, indicó.

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Según explicó Navarro, en ese lugar contarían con médicos veterinarios de apoyo para realizar el rescate y efectuar previamente la revisión de los animales, así como determinar los requerimientos que necesitan.

Por el momento, no se han establecido las causas de la muerte de los dos perros ni se ha determinado si existe alguna relación entre estos fallecimientos y el incendio. Estos aspectos deberán ser esclarecidos durante la investigación realizada por la Fiscalía

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El caso genera preocupación debido a que el inmueble funcionaba como refugio para animales y en medio de la emergencia decenas de perros tuvieron que ser rescatados.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co