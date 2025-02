Alias araña: Fiscalía firmó su orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos

En la tarde de este miércoles, 19 de febrero, se conoció que Estados Unidos ya formalizó la solicitud de extradición contra Giovanny Andrés Rojas, alias Araña , quien hace parte de las disidencias de las Farc y fue retenido en Bogotá luego del tercer ciclo de los diálogos de paz.

La retención se llevó a cabo el pasado 12 de febrero en un hotel de la capital, hasta donde llegaron funcionarios del CTI, argumentando que alias Araña contaba con una circular roja de la Interpol por presunto tráfico de estupefacientes. "La solicitud precisa que esta persona, en su condición de cabecilla del grupo autodenominado 'Comandos de la Frontera', estaría involucrada en posible envío reciente de cocaína a los Estados Unidos", indicó la Fiscalía en un comunicado.

Aunque Giovanny Andrés Rojas, así como otros negociadores de las disidencias, tenía una suspensión de las órdenes de captura a través de la Resolución 0-0139 del 12 de abril de 2024, la Fiscalía aclaró que dicha suspensión no cobija circulares rojas de Interpol como la que se ejecutó.

Es por esta razón que la fiscal general Luz Adriana Camargo ya firmó su orden de captura con fines de extradición para procesarlo por narcotráfico, la cual ya le fue notificada por el CTI, mientras alias Araña permanece en custodia de la Policía Nacional.

Detención de Andrés Rojas, alias Araña, por parte del CTI de la Fiscalía - Noticias Caracol

“Había una orden de Interpol, la orden de Interpol significa una orden de captura internacional, una circular roja, nosotros hacemos parte del sistema Interpol, la obligación es cumplir con esas órdenes y desde ese punto de vista la Fiscalía lo que hizo fue cumplir con esas órdenes”, aseguró la fiscal Camargo para Noticias Caracol.

El miembro de las disidencias de las Farc interpuso un habeas corpu para quedar libre debido a que, según él, durante su captura no le fueron respetadas las respectivas garantías. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá le negó la solicitud.



El prontuario de alias Araña



De acuerdo con el periódico El Espectador, alias Araña es oriundo de Cali, pero vivió en el departamento de Putumayo desde los 7 años.

El jefe guerrillero es miembro de los Comandos de la Frontera, uno de los dos grupos que conforman la Coordinadora, la cual también integra la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. El año pasado se fraccionaron de la Segunda Marquetalia -encabezada por 'Iván Márquez'-, para negociar la paz con el Gobierno.

Según la JEP, citada por el medio mencionado anteriormente, alias Araña fue condenado a 29 años de cárcel por homicidio y concierto para delinquir agravados; fabricación, tráfico y porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o municiones. Se especificó que estos delitos los cometió cuando era integrante de Los Rastrojos.

Noticias Caracol

Para el año 2017, el Gobierno lo designó como gestor o promotor de paz y salió de la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

En conversación con Colombia+20, alias Araña relató que regresó a la guerra por "intimidaciones", pues "yo no encontraba garantías de seguridad para estar acá, a pesar de que tenía funciones de gestor de paz, la Policía me detenía y me perseguía, entonces un día me tocó amanecer en el monte y ahí decidí que tenía que volver a las armas para protegerme".

