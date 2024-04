Análisis de las marchas contra el gobierno Petro: ¿qué implicaciones tendrán?

Este domingo, 21 de abril de 2024, se llevaron a cabo marchas en contra del presidente Gustavo Petro. En diferentes ciudades del país algunos ciudadanos mostraron su descontento con las reformas, seguridad, anuncios, entre otros.



Paca Zuleta y Pedro Viveros analizaron en Noticias Caracol cuáles son las implicaciones de estas manifestaciones, qué debería hacer el presidente Petro y cómo leer los mensajes que la oposición mandó.

¿Cómo fueron las manifestaciones?

Más allá de las cifras de la gente que salió a las calles, lo que se registró fue una movilización llena de mensajes de personas de diversos sectores, tendencias políticas y grupos sociales.

Independientemente de los organizadores, las marchas de hoy fueron un llamado al Gobierno nacional, quien reconoció a través de Laura Sarabia, mano derecha del presidente, que las manifestaciones son una señal para hacer una reflexión y autocrítica.



Un río de gente, una masa de personas que se concentró en la Plaza de Bolívar en Bogotá. El corazón de Bogotá y el punto de encuentro para que manifestantes alzaran su voz.

“Tenemos todo el derecho a protestar, pues no estamos conformes. Somos jóvenes, adultos mayores, niños, jóvenes, todos por nuestro país”, dijo María José, bogotana que marchó.

Publicidad

El llamado a las calles se hizo sentir desde la primera cuadrilla de la manifestación encabezada por médicos, hasta el último eslabón que marchó durante 5 horas.

“Queremos dar un mensaje: la salud es un derecho de todos, no se puede politizar, no se puede dañar de un momento para otro. Que no destruyan lo que se ha construido en 30 años”, indicó la hermana María Inés Delgado, representante de la Asociación de Pacientes Hepáticos y Renales.