La primera versión que dio a la Policía agente del CTI tras extraña muerte de su esposo magistrado

El caso de la muerte de Aldemar Alfredo Avendaño, funcionario del Tribunal Superior de Barranquilla continúa siendo todo un misterio y la captura de su esposa se suma a las investigaciones de las autoridades. El hecho, ocurrido el pasado 22 de marzo de 2026, impactó directamente a la comunidad judicial de la capital del Atlántico. Meses después del deceso del funcionario, Chirley Mildred Hernández Rojas, investigadora del CTI de la Fiscalía y esposa de la víctima, fue capturada como sospechosa de su muerte. Aunque desde la misma noche del trágico suceso ella entregó una versión preliminar a los oficiales de la Policía, el contenido de su testimonio hoy es cuestionado por los investigadores del caso.

Avendaño, quien se desempeñaba como citador de la corporación judicial, fue hallado sin vida en el interior de su propia vivienda con tres impactos de bala en el cuerpo. Lo que inicialmente fue catalogado como un aparente suicidio, dio un giro de 180 grados hacia una línea de investigación formal por homicidio y ahora la sospechosa es la propia investigadora activa del CTI encargada precisamente de apoyar la recolección de pruebas penales para el ente acusador.



Investigan los lugares donde magistrado recibió los disparos

Durante las audiencias preliminares ante un despacho de la Unidad de Vida, la Fiscalía le imputó cargos a Hernández Rojas, afirmando que ella misma, al parecer, le ocasionó a su esposo las tres heridas producidas por proyectiles de arma de fuego en la cabeza, el tórax y su miembro superior izquierdo. Para el ente investigador, la trayectoria y ubicación de los disparos no son compatibles con la hipótesis inicial de un suicidio por parte del funcionario del Tribunal. El cadáver de Avendaño presentaba un orificio en la región pectoral, una lesión de entrada y salida en el brazo y un impacto en la zona parietal sin orificio de salida, según explicó el fiscal del caso. Pese a las evidencias expuestas, la funcionaria rechazó los cargos y se declaró inocente.

La noche de la muerte de Avendaño, su esposa relató a los uniformados que atendieron la emergencia que ella se encontraba en una habitación diferente de la vivienda en el momento exacto en que escuchó las detonaciones de arma de fuego. Según afirmó la mujer en su momento, al salir de dicho cuarto para ver qué había ocurrido, se topó de frente con el cuerpo inerte de su esposo, una versión que fue puesta en duda por parte de la Fiscalía, teniendo en cuenta la trayectoria de los disparos.



Finalmente, la Fiscalía solicitó al juez que la sospechosa sea recluida de manera preventiva en un centro carcelario mientras avanza el juicio en su contra.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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