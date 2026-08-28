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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Reportan siniestro múltiple en el norte de Bogotá: automóvil, bus escolar y camión chocaron

Reportan siniestro múltiple en el norte de Bogotá: automóvil, bus escolar y camión chocaron

Organismos de emergencia y autoridades de tránsito llegaron al sector para atender la situación.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 28 de ago, 2026
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Volcamiento de camión tras choque múltiple genera trancón en la calle 146 con carrera 13
Volcamiento de camión tras choque múltiple. -
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Un accidente de tránsito fue reportado durante la mañana de este viernes en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. El hecho se presentó en la calle 146 con carrera 13 y dejó involucrados a tres vehículos: un automóvil, un bus escolar y un camión.

Camión resultó volcado tras choque múltiple en el norte de Bogotá

De acuerdo con el reporte de las autoridades, inicialmente se informó sobre el volcamiento de un automóvil en este punto de la ciudad. Sin embargo, tras la llegada del grupo guía al lugar, se confirmó que se trataba de un siniestro múltiple en el que también estaban involucrados un bus escolar y un camión, que sufrió volcamiento.

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Unidades de la Secretaría de Movilidad y del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá fueron enviadas al sitio para atender la emergencia y verificar las condiciones generadas por el accidente. Posteriormente, se confirmó la presencia de ambulancias en el lugar para apoyar la atención del siniestro. Asimismo, se informó que una grúa se encontraba en desplazamiento hacia el punto para realizar las labores correspondientes.

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Las autoridades mantienen la atención en la calle 146 con carrera 13, mientras avanzan las labores relacionadas con el accidente registrado en este sector de Usaquén.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
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