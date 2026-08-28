Gobierno deroga la resolución que prohibía la aspersión aérea con glifosato de cultivos ilícitos

El Gobierno de Abelardo de la Espriella tumbó la Resolución número 6 de 2015, que había suspendido “el uso del herbicida glifosato en las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea” y que había sido proferida por el Consejo Nacional de Estupefacientes.

Durante la administración de Gustavo Petro, el entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, había manifestado que se reactivarían las fumigaciones de glifosato con dron en cultivos de coca. Sin embargo, dijo que se realizaría en aquellos lugares donde los grupos armados ilegales utilizan la coerción contra comunidades campesinas para imponer los cultivos ilícitos como El Plateado, en Cauca. "Ahí es donde más se cultiva coca en el mundo, es donde, midiendo productividad por hectárea, más se produce coca y se cultiva coca. Por lo tanto, es un sitio donde obligan a la población civil a cultivar coca. En esos sitios se haría por dron, no por avioneta como está prohibido por la Corte Constitucional".



¿Cuándo empezaría la aspersión con glifosato?

La Resolución No. 0006 de 2026 señala en su texto que “la derogatoria de que trata el artículo anterior no implica la reanudación automática del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea, ni autoriza la ejecución de actividad alguna de aspersión desde aeronave tripulada”. Por eso, la reanudación continúa supeditada a ciertas condiciones. Estas son:



La expedición, por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, de un Plan de Manejo Ambiental General vigente para la actividad de aspersión aérea, tramitado en cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia T-413 de 2021.

El agotamiento del proceso de consulta previa con las comunidades étnicas de los núcleos de operación definidos para el Programa, en los términos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, adoptado mediante la Ley 21 de 1991, y conforme a los lineamientos fijados en la Sentencia T-413 de 2021.

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