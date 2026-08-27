La cercanía de alias Urías Perdomo, abatido por FF. MM. con 'Calarcá': "Cumplía órdenes militares"

Un operativo de las Fuerzas Militares contra un campamento de las disidencias de las FARC en zona rural de El Retorno, Guaviare, asestó un golpe a una de las estructuras bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. Entre los abatidos se encuentra Juan Antonio Agudelo Salazar, conocido como alias Urías Perdomo, considerado hombre de confianza del cabecilla y objetivo de alto valor para las autoridades.

La operación se desarrolló durante 48 horas. Luego de un bombardeo contra la estructura ilegal, comandos especiales ingresaron al campamento ubicado en esta zona del departamento. De manera preliminar, las autoridades reportan 11 disidentes muertos y dos capturados.

La cercanía de alias Urías Perdomo con alias Calarcá ya había quedado en evidencia en 2024, cuando fue detenido en Antioquia durante un operativo contra una caravana en la que se movilizaba uno de los criminales más buscados del país junto a varios de sus hombres de confianza. En ese momento, Perdomo viajaba con el cabecilla utilizando esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Aunque la caravana fue interceptada por el Ejército, los ocupantes recuperaron la libertad posteriormente al estar vinculados al proceso como gestores de paz en las negociaciones que adelantaban con el Gobierno del entonces presidente Gustavo Petro.



En entrevista con Noticias Caracol, el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, aseguró que la muerte de alias Urías Perdomo representa la caída de uno de los principales jefes de las disidencias que operaban en ese departamento. “Era el que cumplía las órdenes militares que daba Calarcá. también fue la persona que ordenó colocar las bombas sobre la residencia de la familia de mi señora esposa y también era la persona que autorizaba las extorsiones masivas en todo el departamento del Caquetá”, mencionó.



Crímenes atribuidos a alias Urías Perdomo

Las autoridades también lo señalaban de estar detrás del ataque contra una patrulla policial en Cartagena del Chairá, hecho en el que murieron el subintendente Luis Alfonso Flórez y el patrullero Roosevelt Alexander Lesmes Moreno.



Además, alias Urías Perdomo tenía una orden de captura por la desaparición y asesinato de la líder social Sandra Milena Martínez, quien fue secuestrada en El Paujil cuando tenía cuatro meses de embarazo. Tiempo después, las autoridades encontraron sus restos en una zona rural de Cartagena del Chairá.

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Su nombre también surgió en marzo de este año dentro de las investigaciones relacionadas con seis menores de edad que, según sus familiares, iban a ser reclutados por las disidencias de alias Calarcá. De acuerdo con esa versión, el padre de los niños los ocultó para evitar su vinculación al grupo armado y posteriormente fue rescatado por una patrulla militar en medio de la selva.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE MAYRA TENORIO, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL