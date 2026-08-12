Así está Pereira tras 2 días del devastador terremoto: la ciudad sigue buscando a sus desaparecidos

Dos días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, Pereira continúa entre el silencio de las zonas de búsqueda, el trabajo de los rescatistas y el esfuerzo de cientos de familias que intentan entender lo ocurrido. La ciudad avanza en medio de una emergencia que deja personas fallecidas, desaparecidas, viviendas afectadas y estructuras que deben ser evaluadas antes de que sus habitantes puedan regresar.

El más reciente balance de la Alcaldía de Pereira reporta 83 personas fallecidas, 45 desaparecidas, 243 rescatadas y 279 trasladadas a clínicas y hospitales. Además, 85 personas han recibido atención por heridas y 14 animales fueron rescatados durante las operaciones desplegadas en diferentes sectores de la ciudad.



Cerca de 300 rescatistas permanecen en las calles de Pereira participando en las labores de búsqueda y atención. En los puntos donde todavía existe la posibilidad de encontrar personas bajo los escombros, se ha pedido mantener silencio para facilitar la escucha de posibles llamados de auxilio.

Mientras continúan las operaciones de emergencia, la Alcaldía anunció que este 12 de agosto comenzará el censo de las edificaciones afectadas por el movimiento sísmico. Esta evaluación permitirá avanzar en la identificación de las estructuras que presentan daños.



Como parte de las medidas para retomar progresivamente las actividades de la ciudad, también se informó que el pico y placa regresará a la normalidad. No se establecerán otras restricciones vehiculares, una decisión presentada como parte del proceso de reactivación y apoyo al comercio local.



Sin embargo, para muchas familias el regreso a la normalidad todavía parece lejano. Hay hogares que permanecen en albergues y personas que continúan buscando información sobre familiares cuyo paradero se desconoce.

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Según el reporte de la UNGRD con corte al 11 de agosto a las 9:20 de la noche, en el país se contabilizan preliminarmente 190 personas fallecidas, 2.774 heridas y 320 rescatadas. También se reportan 20.557 viviendas averiadas, 3.715 destruidas y 64 edificios colapsados. El mismo informe señala que el terremoto ha dejado afectaciones reportadas en 388 municipios y ha impactado a 11.132 familias, equivalentes a 20.017 personas.

🇨🇴🚨 Así está Pereira después del terremoto 🖤 pic.twitter.com/Hs9t8VLcRc — 𝐈𝐧𝐞𝐬𝐃𝐞𝐥𝐀𝐥𝐦𝐚𝐌𝐢𝐚 (@InesBetancur1) August 12, 2026

El dolor de quienes perdieron su hogar

En medio de los balances oficiales también están las historias de quienes han visto cambiar su vida en cuestión de segundos.

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En diálogo con Noticias Caracol, Claudia, una ciudadana afectada por el terremoto, resumió así la dimensión de lo ocurrido en la ciudad: "Este terremoto acabó prácticamente con todo Pereira".

Además, en el edificio Alberto Vo5 cerca a la Plaza de Bolívar se suspendió el servicio de energía y gas mientras avanzan las labores de remoción de escombros. Para quienes tienen familiares desaparecidos, la Alcaldía informó que pueden realizar el reporte oficial ante la Cruz Roja en Pereira, en la línea 316 478 1821, o acudir al CAI más cercano. Se recomienda entregar información como el último lugar donde fue visto y otros datos que puedan facilitar su búsqueda.

"Pereira renacerá", el mensaje del alcalde

En medio de la emergencia, el alcalde de Pereira compartió un mensaje en sus redes sociales dirigido a los habitantes de la ciudad y aseguró que continuará trabajando en la recuperación.

"¡PEREIRA RENACERÁ! No voy a descansar hasta recuperar nuestra ciudad y hasta que cada familia vuelva a ponerse de pie", escribió.

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También reconoció a quienes permanecen en las calles atendiendo la emergencia y a los ciudadanos que, pese a las dificultades, continúan ayudando a otros. "Hoy estamos heridos, pero seguimos de pie. Y juntos vamos a levantar a Pereira", manifestó.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co