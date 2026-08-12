Quiénes son Los Topos Azteca, el grupo de rescatistas que llegó a Colombia tras terremoto de 7,4

Colombia recibió este miércoles a los rescatistas mexicanos conocidos como los 'Topos Aztecas' quienes se sumarán para atender a las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que afectó al suroccidente del país. El anuncio fue realizado por Héctor Méndez, presidente y fundador de la organización, quien dentro de la brigada es conocido como el "Topo Mayor". A través de un comunicado, informó que el grupo de especialistas había sido movilizado para participar en las tareas de búsqueda e intervención en las zonas afectadas.

"Ya estamos aquí, en esta tierra hermana que tanto quiero y respeto. Hemos llegado listos para entregar el corazón, la experiencia y los brazos en cada labor que se nos presente. Nuestra misión siempre ha sido estar donde más se nos necesita, trabajando hombro a hombro con la comunidad y aprendiendo de la calidez de su gente. Gracias por la recepción y por el cariño de siempre. ¡A trabajar duro por ustedes!", expresó.

La organización señaló que sus integrantes viajaron desde La Guaira, Venezuela, con destino a Colombia. En un mensaje dirigido a los habitantes de las zonas afectadas, Méndez indicó que el equipo llegaba para ponerse a disposición de las labores que fueran necesarias. "Resistan, la ayuda va en camino", fue el mensaje difundido por el fundador de la brigada. "Acudimos con todo el rigor técnico, la entrega y el corazón para sumarnos de inmediato a las labores de búsqueda e intervención en las zonas afectadas", agregó.



¿Quiénes son los Topos que llegaron a Colombia?

La Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca es un grupo de rescatistas voluntarios de México que surgieron a partir de una de las mayores emergencias ocurridas en ese país: el terremoto de 1985 en Ciudad de México. Después del sismo, ocurrido el 19 de septiembre de ese año, ciudadanos comenzaron a organizarse para retirar escombros, buscar señales de vida y ayudar a las personas que habían quedado atrapadas entre las estructuras dañadas. En ese momento, los servicios de emergencia se encontraban desbordados por la magnitud de la tragedia y los voluntarios comenzaron a trabajar directamente entre los edificios afectados y, con el tiempo, fueron identificados como "Los Topos".



La experiencia obtenida durante aquella emergencia dio paso a la formación de grupos de voluntarios dedicados a las labores de rescate. Desde entonces, integrantes de estas organizaciones han participado en operaciones fuera de México. Entre los países donde han prestado ayuda se encuentran Irán, Japón, Colombia, Haití, Nepal e Indonesia. Su participación ha estado relacionada principalmente con terremotos y otras situaciones que requieren búsqueda y rescate.



La brigada forma parte de una tradición de grupos de rescate voluntario "capaz de mantener un estado de preparación constante para despliegue internacional rápido y conducir operaciones USAR internacionales y en nuestro país, asegurando la conducta apropiada de los miembros de su equipo y realizando operaciones tácticas de acuerdo con las Guías y Metodología de INSARAG". Su preparación incluye conocimientos relacionados con primeros auxilios, desplazamiento entre edificios derrumbados, escalada, manejo de perros de búsqueda y rescate y atención de incendios.

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Una de las principales tareas de los rescatistas es localizar a personas que pueden permanecer atrapadas después del colapso de una estructura. "Colaboramos con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios del Sistema de Naciones Unidas (OCHA) y los equipos que trabajamos de acuerdo con los protocolos de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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