Periodista José Fernando Patiño confirma que rescataron el cuerpo sin vida de su papá en Cali

Con un conmovedor mensaje en sus redes sociales, el periodista José Fernando Patiño dio a conocer que en la noche de este martes fue hallado el cuerpo sin vida de su papá, Darío Patiño Rivera, en Cali en medio de los escombros por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes. "Querida familia y amigos, con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Dario Patiño Rivera, de entre los escombros", escribió el periodista en su cuenta de Instagram, desde la cual alertó de la situación de su papá cuando ocurrió el terremoto y se desconocía su paradero. "En medio de este dolor tan profundo, queremos agradecer de corazón a cada rescatista, voluntario, amigo, familiar, vecino, desconocido, medio de comunicación y a todos esos ángeles que fueron apareciendo en el camino para acompañarnos, sostenernos y ayudarnos a no perder la esperanza durante este proceso tan triste y doloroso. A todos, gracias por estar, por ayudar y por no soltarnos", agregó en su mensaje Patiño, quien fue presentador de este noticiero.

La historia de José Fernando y su papá conmovieron a cientos de personas en el país. El comunicador, que reside en Bogotá, viajó hasta Cali, de donde es oriundo, para estar al frente de la situación de su papá, quien tenía 78 años de edad. A través de su cuenta de Instagram publicó videos e información de la situación. Darío Pariño Rivera se encontraba en el edificio Torres del Limonar, ubicado en el barrio Ciudad Capri, en la capital del Valle del Cauca, una de las zonas gravemente afectadas por el terremoto.

En un primer video, el periodista contó que familiares y vecinos intentaban remover los escombros mientras esperaban la llegada de los organismos de rescate. "Mi papá ya dio señales de vida, por favor, ayúdenme", manifestó Patiño en su cuenta de Instagram. Personas en el lugar aseguran que, en efecto, escucharon la voz del adulto mayor entre los escombros, lo que aumentó las expectativas de encontrarlo con vida. En un mensaje posterior, el periodista, con gafas, casco y tapabocas, apareció en sus redes sociales para agradecer las labores de búsqueda. "Esto es realmente conmovedor. Cali solidaria, posiblemente mi padre está aquí. Gracias a todos los que me han escrito no he podido contestarles, pero aquí estamos. Gracias, me sorprendes siempre, Cali", dijo Patiño, quien entonces agregó, conmovido: "Posiblemente, mi padre está aquí".



El terremoto, que es el más fuerte sufrido por el país en este siglo, ocurrió el lunes a las 7:34 a.m. y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, uno de los más afectados por la tragedia junto con los de Valle del Cauca, Risaralda y Caldas.



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Duelo nacional de tres días

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, declaró duelo nacional de tres días por las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que el pasado lunes golpeó varias partes del país y deja cerca de 240 muertos, según las autoridades regionales. "El Gobierno nacional, en nombre del pueblo colombiano manifiesta su profundo dolor por el fallecimiento de las personas que perdieron la vida con ocasión del movimiento sísmico ocurrido el día 10 de agosto de 2026 en el territorio nacional, y se solidariza con el luto de las familias y amigos de estas personas", señala un decreto expedido por la Presidencia.

Por esa razón, durante tres días, a partir de hoy, "se izará el pabellón nacional a media asta" en los edificios públicos del país y en las misiones diplomáticas de Colombia en el exterior, agrega el decreto. Según el documento firmado por De la Espriella, que asumió la Presidencia hace solo cinco días, "la pérdida de vidas humanas enluta tanto a sus familias y amistades, como al Gobierno nacional", que "se solidariza ante tal tragedia", hechos que además "entristecen a todo un país".

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