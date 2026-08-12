EN VIVO | Terremoto en Colombia: continúa la búsqueda de sobrevivientes y llega ayuda internacional

Colombia comienza este miércoles su tercera jornada tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó. El desastre ha dejado una cifra de víctimas que continúa en proceso de consolidación: el Gobierno nacional reporta 190 fallecidos y 1.697 heridos en ciudades. La prioridad continúa siendo la búsqueda de personas que puedan permanecer atrapadas bajo estructuras colapsadas, la atención de los heridos, la evaluación de edificaciones y la recuperación de las vías y servicios esenciales. Cali y Pereira concentran buena parte de las operaciones de rescate, mientras en Manizales, Quibdó, Armenia, Buenaventura y municipios del Chocó avanzan las labores de atención y recuperación.

7:50 a. m. Rescatan con vida a una perrita entre los escombros en Cali

En medio de las labores de búsqueda tras el terremoto, los organismos de socorro lograron rescatar con vida a una perrita que permanecía atrapada entre los escombros en el barrio Capri, en Cali. Los equipos comenzaron a escuchar sus sonidos alrededor de las 3:00 de la madrugada y, con ayuda de un micrófono especializado, lograron establecer su ubicación. La animal, una hembra de aproximadamente ocho años, fue extraída y trasladada para recibir atención veterinaria, líquidos y alimentación asistida, mientras continúa bajo observación.

#Colombia | En el barrio Ciudad Capri, en Cali, fue rescatado entre los escombros una perrita y los organismos de socorro le están brindando todos los cuidados. El animal no presenta heridas de gravedad. Esto se sabe.



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6:34 a. m. SGC reporta 130 réplicas tras el terremoto

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que se han registrado 130 réplicas hasta las 6:00 a. m. de este miércoles 12 de agosto. De este total, nueve han tenido magnitud superior a 3,0 y una superó la magnitud 4,0. El SGC "continúa monitoreando la actividad sísmica en la zona y el comportamiento de las réplicas".



6:10 a. m. Bogotá despliega apoyo a la emergencia nacional

La Alcaldía de Bogotá anunció el despliegue de un hospital de campaña con capacidad para 40 camillas, además de equipos biomédicos, suministro de hemocomponentes, capacidad de procesamiento en el Laboratorio de Salud Pública y personal médico y asistencial, como parte de la oferta de apoyo para atender la emergencia causada por el terremoto.



5:30 a. m. Ayuda internacional comienza a movilizarse hacia Colombia

La emergencia entra en una nueva etapa con la movilización de asistencia internacional. Estados Unidos anunció US$15,5 millones destinados a refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluación de daños, además del despliegue de un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres. Ecuador anunció el envío de 47 rescatistas, perros especializados y equipos de Bomberos de Quito; El Salvador prepara dos vuelos con 100 toneladas de ayuda humanitaria, y Perú anunció un avión con 12,5 toneladas de suministros y 62 rescatistas.



5:00 a. m. Gobierno declara situación de desastre de carácter nacional por terremoto

El Gobierno Nacional declaró, mediante decreto, la Situación de Desastre de Carácter Nacional durante 12 meses, prorrogables, en Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander y demás territorios afectados por el terremoto. La medida establece que el Ministerio de Hacienda deberá garantizar los recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que será administrado por la UNGRD para atender la emergencia.



La entidad también deberá coordinar un Plan de Acción Específico para la recuperación, destinado a la rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas, y habilitar el Registro Único de Damnificados para identificar a las personas que podrán acceder a las ayudas y beneficios del Gobierno. Además, se creó la Subcuenta SISMO 2026 para manejar de manera independiente los recursos destinados a esta emergencia y se formalizó el nombramiento de David Santiago Tamayo Roldán como director general de la UNGRD.



REDACCIÓN NOTICIAS CARACOL