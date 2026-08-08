Así quedó la subestación de Policía en Cesar tras el ataque con drones que dejó un uniformado muerto

Las imágenes que comenzaron a circular después del ataque con explosivos lanzados desde drones contra la subestación de Policía del corregimiento de San Roque, en zona rural de Curumaní, Cesar, evidencian la magnitud de los daños ocasionados por la explosión que dejó un subintendente muerto, dos uniformados heridos y afectaciones en la infraestructura de la estación policial.

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En los registros se observan ventanas completamente destruidas, vidrios esparcidos sobre el piso, escombros en distintos sectores de la subestación y elementos de uso de los uniformados, entre ellos un casco de Policía, que quedó entre los restos tras el impacto de los explosivos.

El atentado ocurrió durante la noche del 7 de agosto y, de acuerdo con las autoridades, fue ejecutado con explosivos lanzados desde drones. Como consecuencia del ataque murió el subintendente Algemiro Rodelo Canchila, mientras que otros dos policías resultaron heridos.



#Colombia | Así quedó la subestación de Policía en el corregimiento de San Roque, en zona rural del municipio de Curumaní, Cesar, tras un ataque con explosivos lanzados desde drones.



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Así ocurrió el ataque

El alcalde de Curumaní, Hermes Martínez, confirmó lo sucedido pocas horas después del atentado y lamentó la muerte del uniformado. "Con profundo dolor informo que la Subestación de Policía del Corregimiento de San Roque fue atacada con un artefacto explosivo lanzado desde un dron. Lamento el fallecimiento del Subintendente Rodelo Canchilla. Mi solidaridad con su familia. A esta hora estoy en contacto con la Policía y el Ejército para esclarecer los hechos", manifestó.

En entrevista con Noticias Caracol, el mandatario entregó más detalles sobre lo ocurrido y explicó que la explosión se registró hacia las 11:00 de la noche. "Nos levantamos hoy con esta noticia lamentable de la pérdida del subintendente Rodelo, que laboraba en la subestación del corregimiento de San Roque. Fue un ataque por medio de explosivos con un dron hacia la subestación ubicada en el corregimiento de San Roque, jurisdicción del municipio de Curumaní", afirmó.

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El alcalde señaló que permaneció en comunicación con el Ejército y la Policía hasta la madrugada para verificar la situación de orden público en el corregimiento. Asimismo, confirmó que, además del policía fallecido, dos uniformados resultaron heridos y que una vivienda vecina a la subestación también sufrió daños por la onda explosiva.

La Gobernación del Cesar también se pronunció a través de la red social X y rechazó el ataque contra la Fuerza Pública. "Otro cobarde ataque a nuestra fuerza pública se registró en el Cesar, esta vez en la subestación de Policía de San Roque, zona rural de Curumaní, dejando como saldo la muerte del subintendente Algemiro Rodelo Canchila".La administración departamental indicó que el atentado fue cometido con dos explosivos lanzados desde drones.

La gobernadora Elvia Milena Sanjuan expresó sus condolencias a la familia del uniformado fallecido y a la Policía Nacional. Además, pidió al nuevo ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, apoyar acciones para fortalecer la seguridad en el departamento e impulsar un proyecto antidrones que, según indicó la Gobernación, ya fue radicado ante el Gobierno Nacional.

Tras el atentado fue activado un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la respuesta de las autoridades. Según informó la Gobernación del Cesar, en la zona permanecen desplegadas operaciones conjuntas entre el Ejército Nacional y la Policía, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar a los responsables del ataque.

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En diálogo con Noticias Caracol, el alcalde Hermes Martínez hizo un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer la seguridad en el municipio y evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse.

"Lo que le pedimos al presidente y al Ministerio de Defensa es salvaguardar nuestros territorios para que nuestra comunidad esté tranquila (...) queremos un territorio de paz. De paz es lo que anhelamos todos", expresó.Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas ni han atribuido oficialmente el atentado a algún grupo armado.

#Colombia | El alcalde de Curumaní, Cesar, Hermes Martínez, habló en Noticias Caracol en vivo sobre el ataque con drones y explosivos registrado contra una subestación de Policía que dejó un uniformado muerto. Esto dijo el mandatario.



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