Disparan contra funcionario del Inpec que llegaba a su casa de trabajar en La Picota de Bogotá

La tarde de este viernes, 7 de agosto, se presentó un ataque a bala contra un funcionario del Inpec en el barrio Castilla, occidente de Bogotá. De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, la víctima, comandante de auxiliares en la cárcel La Picota, fue atacada cuando llegaba a su casa tras cumplir su servicio.

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El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informó que “según registros preliminares e imágenes de cámaras de seguridad del sector, el funcionario sostuvo un diálogo de aproximadamente cuatro minutos con un sujeto desconocido, quien posteriormente le disparó en el abdomen”.

Tras el ataque, el inspector fue remitido de urgencia a la Clínica de Occidente, donde ingresó a reanimación y su estado de salud es reservado.



En el lugar se habría encontrado un panfleto con amenazas dirigidas al personal de custodia penitenciaria y, además, investigan si el ataque iba dirigido contra otro inspector que tendría una apariencia física similar a la del funcionario lesionado.



Por su parte, la Policía Nacional adelanta la recolección de material probatorio, análisis de trazabilidad de cámaras y despliegue operativo para la captura de los responsables, según informó el Inpec.

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Es de recordar que el jueves, 6 de agosto, en Girón, Santander, otro funcionario del Inpec fue atacado por desconocidos cuando se dirigía a recibir turno. Hombres en moto interceptaron a Efraín Quesada Urrego, que llevaba más de 10 años al servicio de la institución, y acabaron con su vida.