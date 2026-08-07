Trasladan a Epa Colombia a la cárcel de Ibagué: se había revelado foto de su nueva apariencia

Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como Epa Colombia, libra una condena de cinco años y dos meses de prisión por los actos de vandalismo que protagonizó en 2019 contra el sistema de transporte TransMilenio. A pesar de los constantes esfuerzos de su equipo legal, la justicia colombiana le ha negado en repetidas ocasiones las solicitudes de casa por cárcel o extinción de la pena.

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Y este viernes 7 de agosto del 2026 se conoció que Barrera, quien estaba en la Escuela de Carabineros, fue trasladada a la cárcel de mujeres de Ibagué, donde continuará su pena. Cabe resaltar que la empresaria de productos de belleza inició su condena en la cárcel El Buen pastor, en Bogotá. La decisión del traslado habría sido orden presidencial.

Este mismo año, en enero de 2026, la Corte Suprema de Justicia ratificó su condena tras negar un beneficio basado en la ley de justicia restaurativa. Actualmente, su defensa, liderada por la abogada cartagenera Wendy Herrera, busca una conciliación con TransMilenio para que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá acceda a mecanismos que le permitan recuperar su libertad.



Esta decisión se suma al fuerte despliegue operativo que la Policía y el Inpec adelantaron para el traslado de 103 reclusos de la cárcel de Itagüí, en Antioquia, hacia otras prisiones de máxima seguridad en otros territorios del país. Esta operación fue sorprendente pues simultáneamente el presidente Abelardo de la Espriella, durante su posesión, anunciaba su ofensiva contra los grupos armados ilegales.



El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue quien confirmó que fue informado sobre el traslado de 103 peligrosos criminales recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí a centros penitenciarios de alta seguridad en Bogotá, Palmira, Girón, Valledupar, La Dorada, El Barne y otros lugares del país.

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Su última aparición: un cambio radical

Incluso, hace solo un día, se conoció una fotografía de Barrera durante el pago de su condena a través de una foto que publicó su abogada en redes sociales. La imagen causó un gran impacto entre sus seguidores debido a un cambio radical en la apariencia de su rostro, lo que generó rumores sobre posibles procedimientos estéticos realizados durante su reclusión.

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En dicha publicación, la abogada Herrera envió un mensaje de esperanza, asegurando que están trabajando "maratónicamente" y ajustados a derecho para lograr la libertad de la empresaria en los próximos días. Por su parte, Epa Colombia aprovechó el encuentro para enviar un mensaje a los colombianos, manifestando su deseo de "seguir construyendo país" y brindando oportunidades una vez salga de prisión.

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