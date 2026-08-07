Registran dos atentados en el Guaviare: explosivos fueron abandonados en carrito de hamburguesas

El Gobernador del Guaviare, Yeison Rojas, informó que sobre las siete de la noche de este viernes 7 de agosto se registraron dos atentados en el departamento que aún siguen siendo investigados. En San José del Guaviare, detonó un artefacto explosivo que había sido abandonado en un carrito de hamburguesas frente a la Base de Antinarcóticos, mientras que en el municipio de Calamar se reportó una fuerte explosión.

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"Sobre las 7:00 Pm, fue abandonado un carrito de hamburguesas con dos artefactos explosivos sobre la vía, frente a la Base de Antinarcóticos en San José del Guaviare. Uno de los artefactos detonó debido a una falla en su instalación y el segundo fue destruido de manera controlada por unidades antiexplosivos de la Policía Nacional. Gracias a Dios, no se reportan personas lesionadas", informó el gobernador.

Acerca de lo sucedido en Calamar, el mandatario local escribió: "De igual manera, hacia la misma hora, en el municipio de #Calamar se escuchó una fuerte explosión. En este momento, las autoridades adelantan labores de verificación, apoyadas con drones, para establecer el lugar exacto y las circunstancias de lo ocurrido. Estaremos informando oportunamente cuando se cuente con información oficial".



El gobernador rechazó categóricamente "estos actos criminales que buscan sembrar miedo y alterar la tranquilidad de los Guaviarenses. Nuestra Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Armada mantienen un amplio despliegue en los municipios del departamento para proteger a la población, fortalecer la seguridad y responder de manera oportuna ante cualquier situación".



En este mismo departamento, el pasado 5 de agosto, el Ejército Nacional informó de un golpe a las disidencias de las Farc de 'Calarcá'. "En desarrollo de operaciones militares, tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ubicaron un campamento y neutralizaron dos depósitos ilegales con abundante material de guerra que, al parecer, pertenecían a la Estructura Isaías Carvajal, del Bloque Jorge Suárez Briceño, facción Calarcá, con lo que se afectan de manera significativa sus capacidades logísticas y de sostenimiento", aseguraron las Fuerzas Militares en un comunicado.

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Tropas de la Séptima Brigada, en coordinación con la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, desarrollaron una operación militar en la vereda Caño Cuma, municipio de San José del Guaviare, donde lograron ubicar un campamento clandestino con capacidad para albergar aproximadamente a 120 integrantes de este grupo armado. Durante la operación fueron ubicados y neutralizados 2 depósitos ilegales utilizados para el almacenamiento de material de guerra. En el lugar fueron incautados 2 fusiles calibre 5,56 milímetros (Galil y M4), 18 proveedores para fusil, 604 cartuchos calibre 5,56 milímetros, 312 cartuchos calibre 7,62 milímetros, 15 cartuchos calibre 9 milímetros, 5 granadas de mortero calibre 60 milímetros, 1 mina antipersonal, 8 chalecos multipropósito, 4 cintelas y 4 equipos de campaña.

LAURA VALENTINA MERCADO

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