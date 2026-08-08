Atacan con drones una subestación de Policía en el departamento del Cesar: uniformado murió

Un ataque con explosivos lanzados desde drones contra la subestación de Policía del corregimiento de San Roque, en zona rural del municipio de Curumaní, Cesar, dejó como saldo la muerte del subintendente Algemiro Rodelo Canchila, además de otro uniformado herido y daños en las instalaciones policiales. El hecho ocurrió durante la noche del 7 de agosto y es materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan establecer quiénes estarían detrás de la acción violenta.

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El alcalde de Curumaní confirmó inicialmente lo sucedido a través de un mensaje en el que lamentó la muerte del uniformado. "Con profundo dolor informo que la Subestación de Policía del Corregimiento de San Roque fue atacada con un artefacto explosivo lanzado desde un dron. Lamento el fallecimiento del Subintendente Rodelo Canchilla. Mi solidaridad con su familia. A esta hora estoy en contacto con la Policía y el Ejército para esclarecer los hechos", manifestó el mandatario.

Con profundo dolor informo que la Subestación de Policía del Corregimiento de San Roque fue atacada con un artefacto explosivo lanzado desde un dron. Lamento el fallecimiento del Subintendente Rodelo Canchilla. Mi solidaridad con su familia. A esta hora estoy en contacto con… — Hermes Fernando Martínez (@HermesMartinezU) August 8, 2026

Gobernación del Cesar rechaza el atentado

La Gobernación del Cesar también se pronunció sobre lo ocurrido mediante un mensaje publicado en la red social X, donde rechazó el ataque contra la Fuerza Pública y confirmó nuevos detalles del hecho. Según informó la administración departamental, la acción fue ejecutada con drones desde los que fueron lanzados dos artefactos explosivos sobre la subestación policial.



"Otro cobarde ataque a nuestra fuerza pública se registró en el Cesar, esta vez en la subestación de Policía de San Roque, zona rural de Curumaní, dejando como saldo la muerte del subintendente Algemiro Rodelo Canchil". Asimismo, indicó que el atentado dejó a otro integrante de la Policía herido y provocó afectaciones en la infraestructura de la subestación.



La gobernadora del departamento, Elvia Milena Sanjuan, expresó sus condolencias a los familiares del uniformado fallecido, así como a la Policía Nacional. Además, solicitó al nuevo ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, respaldar acciones para fortalecer la seguridad en el departamento.

Otro cobarde ataque a nuestra fuerza pública se registró en el Cesar, esta vez en la subestación de Policía de San Roque, zona rural de Curumaní, dejando como saldo la muerte del subintendente Algemiro Rodelo Canchila.



Este mismo hecho, registrado con drones y dos explosivos… — Gobernación del Cesar (@GobdelCesar) August 8, 2026

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Entre las solicitudes planteadas está impulsar medidas para reforzar la presencia de la Fuerza Pública y avanzar en un proyecto antidrones que, según la Gobernación, ya fue radicado ante el Gobierno Nacional.

Tras el atentado, las autoridades activaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la respuesta institucional De acuerdo con la Gobernación del Cesar, en el área permanecen desplegadas operaciones conjuntas entre el Ejército Nacional y la Policía, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del ataque contra la subestación de San Roque.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas o referencias a quienes estarían a tribuidos estos lamentables hechos que vuelven a poner en evidencia el uso de drones con explosivos en acciones dirigidas contra la Fuerza Pública en el país.