Trasladan a 103 “peligrosos criminales” de la cárcel de Itagüí a otras prisiones de máxima seguridad

En un fuerte despliegue operativo, la Policía y el Inpec adelantaron -en la tarde de este 7 de agosto del 2026- el traslado de 103 reclusos de la cárcel de Itagüí, en Antioquia, hacia otras prisiones de máxima seguridad en otros territorios del país. Esta operación fue sorprendente pues simultáneamente el presidente Abelardo de la Espriella, durante su posesión, anunciaba su ofensiva contra los grupos armados ilegales.

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De hecho, De la Espriella anunció que, en las próximas horas, su gobierno expedirá el listado de grupos narcoterroristas. De esta manera, dotará a la fuerza pública de instrumentos eficaces para el combate frontal del crimen. Añadió que “la opción del diálogo está completamente agotada”.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue quien confirmó que fue informado sobre el traslado de 103 peligrosos criminales recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí a centros penitenciarios de alta seguridad en Bogotá, Palmira, Girón, Valledupar, La Dorada, El Barne y otros lugares del país.



“Han sido los jefes de estructuras criminales que delinquen en Medellín, el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, entre ellos alias Carlos Pesebre, ‘Douglas’ y ‘El Indio’”, señaló Rendón.



#LoÚltimo | El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que 103 "peligrosos criminales" recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí están siendo trasladados a otros centros penitenciarios de alta seguridad. Se trata de jefes de estructuras criminales que… pic.twitter.com/i4OfeuS870 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 7, 2026

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Las polémicas en la cárcel de Itagüí

La cárcel de Itagüí estaba en el ojo del huracán e incluso fue llamada "resort criminal" tras revelarse una ostentosa "fiesta vallenata" organizada por cabecillas de bandas delincuenciales recluidos allí. El evento contó con la participación del cantante Nelson Velázquez, a quien presuntamente se le habrían pagado 100 millones de pesos en efectivo.

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Aunque los informes del INPEC reportaron "sin novedad especial", los registros de seguridad y denuncias confirmaron el ingreso de licores, tarimas y 138 invitados, incluyendo 80 mujeres. Este escándalo resaltó los privilegios en el penal, donde los internos remodelaron sus celdas a su gusto y jefes como alias Douglas habitaban espacios tipo apartamento.

A esto se sumó el polémico "tarimazo" en Medellín, donde el presidente Gustavo Petro compartió escenario con figuras de la Oficina de Envigado como alias Douglas, ‘Pesebre’ y ‘Lindolfo’. En dicho evento, los procesados lucieron gorras de "Paz Urbana" y se ubicaron junto a la cúpula ministerial y militar.

Ambos sucesos provocaron fuertes críticas hacia la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, cuestionando si se estaba legitimando a delincuentes que mantienen el control social y económico en las comunas. El Inpec todavía no ha informado la identidad de los 103 delincuentes que fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí a otros penales.

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