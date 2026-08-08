Atentado en vía Panamericana contra nuevo peaje de Mondomo; presidente De la Espriella se pronunció

La madrugada de este sábado, 8 de agosto, se registró un fuerte atentado en la vía Panamericana. El blanco fue el nuevo peaje Mondomo, conocido también como peaje Cachimbal, una construcción del proyecto vial Popayán–Santander de Quilichao, ubicado a apenas hora y media de Cali, ciudad en la que se posesionó el viernes el presidente Abelardo de la Espriella.

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“La emergencia fue reportada hacia la 1:48 a. m. de este sábado 8 de agosto, obligando al cierre total de ambas calzadas mientras se realizan las inspecciones técnicas, operativas y de seguridad necesarias en el sector”, informó la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en un comunicado en el que rechazó el hecho.

Según información preliminar, dos vigilantes resultaron con heridas leves tras la explosión de una camioneta dejada en inmediaciones del lugar.



El proyecto Popayán–Santander de Quilichao, que está a cargo del concesionario Nuevo Cauca, constituye un corredor estratégico para la movilidad del departamento del Cauca y la conexión por la vía Panamericana entre Popayán y el Valle del Cauca.



“Las autoridades competentes adelantan las investigaciones para determinar las circunstancias del atentado y establecer sus responsables. Cualquier información relacionada con la posible autoría deberá ser confirmada oficialmente por los organismos encargados de la investigación”, enfatizó la ANI.

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Las primeras hipótesis apuntan a que hombres de las estructuras ‘Dagoberto Ramos’ y ‘Jaime Martínez’, de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, estarían detrás de este atentado en el Cauca.

Es de señalar que durante su discurso de posesión el presidente De la Espriella ordenó a la fuerza pública “combatir a todas las estructuras criminales”. Tras su investidura, también hubo un ataque con drones una subestación de Policía en el departamento del Cesar y un uniformado murió.



Pronunciamiento de De la Espriella

Hacia el mediodía día de este sábado, el presidente de Colombia condenó el atentado en la vía Panamericana y les envió un mensaje a los responsables.

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"Condeno con toda firmeza el atentado terrorista contra el peaje de Mondomo, en la vía Panamericana. Atacar la infraestructura del país es atacar el progreso, la movilidad y la tranquilidad de millones de colombianos. A los responsables les envío un mensaje claro: no habrá refugio, no habrá contemplaciones y no habrá impunidad. El Estado responderá con toda su capacidad para recuperar el control del territorio y derrotar a quienes pretenden sembrar el miedo", escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

Abelardo de la Espriella también agregó en su publicación que "Colombia no se arrodillará ante el terrorismo".