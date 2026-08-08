Cárcel para ‘el más buscado’ por daño ambiental: señalado de explotación de oro en Parque Farallones

La Fiscalía General de la Nación informó la judicialización de Gerson Alí Tulande Burbano por su presunta responsabilidad en la explotación ilícita de oro en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali.

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Según la investigación, en asocio con otras personas, entre 2019 y 2023, Tulande Burbano habría realizado esta actividad ilícita utilizando materiales tóxicos como explosivos y mercurio, que generaron un grave daño ambiental al agua, el suelo, la flora y la fauna de esta zona protegida.

El oro era extraído de manera ilegal, pues, según la policía judicial, el sujeto no contaba con ningún permiso ambiental ni título minero para realizar dicha actividad. Lo comercializaban en Cali, capital de Valle del Cauca, y otras zonas del país como Suárez y Santander de Quilichao, en Cauca.



El sujeto, cuyo rostro había sido revelado desde 2024 por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental en un cartel de ‘Lo más buscados de Colombia’, fue capturado a finales de julio de 2026 en una operación militar de alto impacto.



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Un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente le imputó los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales; daño en los recursos naturales y ecocidio; contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero e hidrocarburos; e invasión de área de especial importancia ecológica.

Tulande no aceptó cargos y una juez de control de garantías de Cali le impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario.|