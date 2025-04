Así se recupera el mono cariblanco rescatado en Antioquia: tenía pañal y los dientes fracturados

La tenencia ilegal de animales silvestres tiene hoy en vilo la libertad de un pequeño mono cariblanco que fue entregado a las autoridades ambientales del Valle de Aburrá. Además de informar el estado del primate, extendieron su invitación a no apoyar las crueles acciones del tráfico ilegal de fauna, especialmente durante la temporada de Semana Santa.

Paula Andrea Palacio Salazar, directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, indicó que el individuo llegó en condiciones críticas. Según la entidad, este mono cariblanco de corta edad fue llevado a una de las veterinarias aliadas de la red de recepción de fauna silvestre.

Llevaba un pañal, estaba deshidratado, con el pelaje opaco y sucio, bajo de peso y presentaba una diarrea persistente, esto debido a una alimentación inadecuada durante el cautiverio. Uno de los detalles más desoladores para los expertos en vida animal es que sus dientes, principales herramientas de defensa, estaban rotos, lo que le generó una infección en la encía e inflamación en el pómulo.

"Lo más seguro es que sus padres hayan sido asesinados para poder arrebatarlo de sus brazos, como ocurre en la mayoría de los casos de tráfico ilegal de primates", expresaron.

Tras ser entregado al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR), se le hizo una cirugía de exodoncia para corregir las fracturas en su cavidad oral. Es mantenido en la sala de neonatos, donde zootecnistas y veterinarios acompañan su proceso de recuperación. De momento, no se tiene seguridad de si podrá volver a su hábitat natural.

“El llamado es a todos los ciudadanos a proteger nuestra fauna silvestre, a que no tengamos esta crueldad con nuestros ecosistemas y con estos animales (...) Durante esta época de Semana Santa protejamos los ecosistemas, no traigamos la fauna silvestre a vivir con nosotros a ocupar lugares que no les corresponden”, expresó la directiva.

En lo corrido de 2025, se han reportado más de 2.500 casos de tráfico ilegal de fauna silvestre en el territorio metropolitano.



¿Cómo puedo denunciar la tenencia de animales silvestres?

La cacería, captura, comercialización y tenencia de especies silvestres nativas es un delito que puede conllevar condenas entre 2 y 8 años de cárcel y multas de altas sumas de dinero. En el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, estos casos pueden denunciarse por medio de la línea 123 o colocar la denuncia de manera anónima por medio de la opción PQRS del portal www.metropol.gov.co.

Si encuentra algún animal silvestre herido, atrapado, inconsciente, crías en aparente estado de abandono, peligro o que necesite atención médica, puede llamar o escribir a la línea de atención de emergencias 304 630 0090. Este canal también está habilitado en caso de que quiera entregar voluntariamente a un animal silvestre que mantenga en cautiverio.

MANUELA HERNÁNDEZ PERDOMO

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mhernanp@caracoltv.com.co