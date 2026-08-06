Así operaba la banda que alteraba cajeros automáticos y hacía cambiazos de tarjetas en Colombia

Una organización delincuencial señalada de cometer robos mediante la alteración de cajeros automáticos y el cambiazo de tarjetas bancarias fue desarticulada por las autoridades. Se trata de 'Los Quintis', una red que, según la Fiscalía General de la Nación, habría operado entre 2023 y 2026, afectando a usuarios del sistema financiero en distintas regiones del país.

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De acuerdo con la investigación, los cinco presuntos integrantes de la estructura fueron judicializados por su presunta participación en una serie de delitos que dejaron pérdidas superiores a 1.200 millones de pesos, entre el dinero hurtado a las víctimas y los daños ocasionados a los cajeros automáticos de varias entidades bancarias.

Las investigaciones fueron lideradas por una fiscal de la Unidad de Estructura de Apoyo (EDA), que estableció que la organización habría participado en 13 hurtos y alrededor de 2.050 eventos de obstaculización ilegítima de sistemas informáticos durante cerca de tres años de actividad criminal.



Así operaba la banda para robar a los usuarios de cajeros automáticos

Según la Fiscalía, algunos integrantes de la organización manipulaban los cajeros automáticos utilizando sustancias adhesivas que bloqueaban su funcionamiento y hacían creer a los usuarios que el equipo presentaba una falla técnica.



Mientras tanto, otros integrantes ejecutaban una estrategia para ganarse la confianza de las víctimas. Uno de ellos permanecía vigilando el lugar, mientras otro simulaba realizar una transacción en el cajero. Posteriormente, se acercaban a ofrecer ayuda a las personas afectadas, observaban las claves que digitaban y aprovechaban el momento para hacer el cambiazo de la tarjeta bancaria.

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Con las tarjetas en su poder, otros miembros de la organización retiraban dinero en efectivo o realizaban compras utilizando los datos obtenidos mediante el engaño.

Adultos mayores, entre las principales víctimas

Las autoridades señalaron que las víctimas eran seleccionadas previamente y, en muchos casos, correspondían a adultos mayores, quienes eran abordados cuando intentaban realizar transacciones en cajeros automáticos.

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Las investigaciones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) también evidenciaron que la organización causó daños reiterados a cajeros automáticos de diferentes entidades financieras ubicados en Bogotá, municipios de Cundinamarca y otras ciudades del país.

La Fiscalía estimó que las pérdidas económicas ocasionadas por la estructura, incluyendo el dinero hurtado y los costos de reparación de los cajeros, ascienden a más de 1.200 millones de pesos.

Los capturados y los delitos imputados

Los procesados fueron identificados como Miguel Ángel Paredes Daza, Laura Valentina Orozco Romero, Jonathan Yesid Rojas Castiblanco, Héctor Javier Bautista Vargas y Anderson Steve Sánchez Aguilar.

De acuerdo con la participación que habría tenido cada uno, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y obstaculización ilegítima de sistema informático o red de comunicaciones agravada.

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En el caso de Anderson Steve Sánchez Aguilar, también fue procesado por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas o municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, debido a que al momento de su captura portaba una escopeta apta para disparar, munición calibre 16 y varios cartuchos sin la autorización correspondiente.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Por decisión de un juez de control de garantías, todos deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.