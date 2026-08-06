Los retos en seguridad para la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali este 7 de agosto

Abelardo de la Espriella se posesionará como presidente de Colombia este 7 de agosto en la Arena de la Universidad Santiago de Cali. La decisión de mover una ceremonia que tradicionalmente tiene lugar en Bogotá y trasladarla a una ciudad que en los últimos años ha sido blanco de la violencia obligó a tomar extremas medidas de seguridad para asegurar la normalidad del orden público este viernes. Y es que la ceremonia no solo contará con la presencia de congresistas de la República, sino también con varios jefes de Estado, delegaciones internacionales y otros altos dignatarios. La ocasión obligó al diseño de un robusto plan de seguridad para evitar acciones terroristas en una región marcada por la presencia de actores armados ilegales.

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El año pasado, Cali concentró varios atentados con explosivos y artefactos que fueron lanzados contra instalaciones de la Policía Nacional y zonas urbanas colindantes con bases militares. Estos ataques terroristas dejaron 10 personas fallecidas en 2025. El día que más marcó al Valle del Cauca y al departamento vecino del Cauca fue el pasado 10 de junio, cuando se reportó una escalada de 24 atentados en la región, que le arrebataron la vida a siete personas. También vale recordar que este 21 de agosto se cumple un año de la explosión de un furgón bomba cerca de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, que cobró la vida de siete personas y dejó a muchas más heridas. La mayoría de estas acciones son atribuidas principalmente al frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, aunque la región también tiene presencia del ELN, así como de bandas criminales locales.

Estas son las medidas de seguridad

Aunque la posesión se concentrará en Cali, las autoridades establecieron corredores de seguridad dentro de la ciudad, pero también en municipios vecinos como Palmira, Yumbo, Jamundí, Buenaventura y Dagua, así como en la vía hacia Buenaventura, para blindar la ciudad y prevenir posibles atentados. Para esa tarea fue necesario aumentar las capacidades de la Fuerza Pública para tener mayor cubrimiento de las zonas, al igual que fortalecer las labores de inteligencia para contrarrestar posibles ofensivas.



Desde el martes 4 de agosto está completamente prohibido el vuelo de drones en Cali y los municipios aledaños. En caso de detectar esta clase de aeronaves no tripuladas en el espacio aéreo, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) tiene la instrucción de derribar cualquier dispositivo que infrinja esta norma, y se desplegarán sistemas antidrones específicos en el lugar del evento. De hecho, una de las zonas más blindadas es el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón.



La ceremonia se realizará en la Arena de la Universidad Santiago de Cali (USC), un espacio insonorizado que fue elegido, entre otras razones, por su proximidad estratégica a la Tercera Brigada y al Batallón Pichincha, además de contar con infraestructura interna de salud para emergencias. Allí se tiene previsto que llegue el presidente electo. La Aeronáutica Civil aprobó la restricción total del espacio aéreo caleño para drones particulares y sistemas aéreos no tripulados de uso civil desde el jueves 6 hasta el sábado 8 de agosto.

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Al respecto, el general Hugo Alejandro López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares, explicó parte del dispositivo de seguridad que se desplegará este viernes: "Hoy, las Fuerzas Militares de Colombia, en coordinación con la Policía Nacional, estamos articulando diferentes capacidades de tierra, mar, aire y río para poder cubrir los distintos puntos del Valle del Cauca, su región metropolitana y la ciudad".

El comandante reiteró el llamado a la comunidad para que reporte ante el militar o el policía más cercano si conoce información sobre alguna acción terrorista. "Estamos trabajando unas mesas de coordinación de inteligencia que nos han permitido prevenir algunas acciones criminales", declaró.

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En esa línea, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca dispusieron hasta 500 millones de pesos para ciudadanos que aporten información preventiva sobre actividades sospechosas, armas, drones o vehículos que puedan representar una amenaza. Entre las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y FAC) y la Policía Nacional, habrá un despliegue de 11.000 efectivos en las zonas ya mencionadas.

Los cuatro anillos de seguridad en el Valle del Cauca

El plan de protección opera mediante una doctrina de cuatro anillos de seguridad jerarquizados que garantizan la contención progresiva de amenazas. El primer anillo, o de cobertura inmediata, está a cargo del Servicio de Protección Presidencial y la Casa Militar, respaldados por comandos de élite COPES y Jungla de la Policía Nacional. Su misión prioritaria es el resguardo físico directo de Abelardo de la Espriella, del vicepresidente José Manuel Restrepo y de los jefes de Estado visitantes.

El segundo anillo abarca la totalidad del campus de la Universidad Santiago de Cali y el perímetro de la Arena USC. En esta zona operan unidades antiexplosivos, equipos caninos y personal de inteligencia que supervisa las listas de acceso e inspecciona de manera constante las estructuras físicas. Además, el centro de monitoreo de la universidad conecta más de 500 cámaras con sistemas de reconocimiento facial para detectar de inmediato perfiles clasificados como de riesgo.

El tercer anillo se extiende a lo largo de las vías urbanas de Cali y sus corredores intermunicipales. El Ejército Nacional desplegó tres pelotones con presencia permanente en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y estableció puestos de control fijos en rutas de acceso que conectan con Buenaventura, Jamundí, Yumbo, Dagua, Restrepo, Candelaria, Palmira, Pradera y Florida. En este anillo, la Policía Valle mantiene 328 agentes dedicados exclusivamente al flujo del aeropuerto y nueve puntos de control estáticos para la verificación de identidades y vehículos.

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El cuarto anillo abarca la cobertura aeronaval de la región. La Armada de Colombia intensificó las patrullas fluviales y marítimas en el puerto de Buenaventura para neutralizar vías de escape o infiltración en el litoral Pacífico. Al mismo tiempo, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) dispone de más de 15 aeronaves, entre helicópteros, aviones de combate, plataformas de reconocimiento no tripuladas y sistemas de interferencia electromagnética antidrones que sobrevuelan Cali para neutralizar aeronaves no autorizadas. La operación se centraliza en un Puesto de Mando Unificado (PMU) regional que coordina las respuestas de seguridad en tiempo real durante las 24 horas.

Restricciones en Cali

La jornada de este viernes para los caleños estará marcada por el decreto de Jornada de Movilidad Activa y Sostenible, es decir, día sin carro y sin moto, que se extenderá desde las 7:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. La medida aplica también para camiones y tractocamiones de servicio particular en todo el perímetro urbano de Cali. Así las cosas, la ciudadanía y los visitantes solo podrán movilizarse en transporte público. De hecho, el sistema MIO tendrá tarifa gratuita únicamente durante este día.

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Además, habrá cierres y controles especiales alrededor de los lugares que concentrarán los eventos oficiales. También se adoptaron medidas como ley seca desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., la prohibición de la venta de gasolina en recipientes no autorizados y por fuera del tanque de los vehículos, así como la restricción para el transporte de carga pesada, materiales de construcción y mudanzas.

María Paula Rodríguez Rozo

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