Vendedor de panela será invitado de honor en la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

Hace apenas unas semanas Luis Felipe Yagüé recorría las calles de Florencia, capital del departamento de Caquetá, vendiendo panela, café, huevos y miel, pero este viernes 7 de agosto estará en Cali para asistir como invitado de honor a la investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella.



¿Quién es Luis Felipe Yagüé y por qué va a la posesión de De La Espriella?

El vendedor ambulante de 74 años se convirtió en uno de los personajes más conocidos del periodo de transición presidencial después de que se hiciera viral un video en el que un profesor universitario le manifestó que dejaría de comprarle panela, un producto de la caña de azúcar, por haber votado por el entonces candidato Abelardo de la Espriella.

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Lejos de responder, Yagüé escuchó en silencio y se marchó, una actitud que despertó una ola de solidaridad y multiplicó sus ventas.

El episodio llegó a oídos del presidente electo, quien lo invitó públicamente a su ceremonia de posesión y lo recibió en Barranquilla, ciudad que será sede alterna de la Presidencia durante su mandato, para convertirlo en el primer beneficiario y la imagen de la denominada 'Ruta Milagro', un programa con el que promete impulsar a pequeños empresarios y emprendedores colombianos.



"Usted es orgullo de Colombia (...) un colombiano al que hay que apoyar, al que hay que defender y al que hay que impulsar", le dijo el mandatario electo antes de anunciar que también le regalaría un traje para asistir a la investidura.



Días después, otro video viral mostró al campesino en un almacén midiéndose un traje nuevo. "Hoy recibo con muchísimo cariño el traje que vestiré para asistir a la posesión presidencial este viernes 7 de agosto. Es un momento muy especial que recibo con gratitud, humildad y el orgullo de seguir representando al campo colombiano", expresó Yagüé en Instagram.

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El agricultor comercializa panela, uno de los productos agrícolas más representativos de Colombia y un alimento básico de la canasta familiar local. El país es el segundo productor mundial y el principal exportador de panela, que se cultiva en más de 200.000 hectáreas -principalmente en los departamentos de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Nariño- y que tiene como principales mercados internacionales a Estados Unidos y España, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Con la asistencia de Yagüé como invitado de honor a la ceremonia, De la Espriella busca escenificar una de las ideas principales de su futuro Gobierno: el respaldo a los pequeños productores y emprendedores como motor de la economía colombiana.



Detalles sobre la posesión de Abelardo de la Espriella

La investidura, que se celebrará en la Arena de la Universidad Santiago de Cali y será el primer cambio de mando de la historia de Colombia fuera de Bogotá, reunirá al rey Felipe VI de España, ocho mandatarios latinoamericanos, representantes del Reino de los Países Bajos, una delegación de Corea, y otra de Estados Unidos encabezada por el fiscal general interino, Todd Blanche.

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EFE