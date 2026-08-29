Ataque con dron en Suárez, Cauca, deja al menos 6 personas lesionadas, entre ellas 4 menores de edad

Ataque con dron en Suárez, Cauca, deja seis heridos, entre ellos cuatro menores, según reporte de la AlcaldíaUn ataque con un artefacto explosivo lanzado mediante un dron dejó inicialmente seis personas heridas en el sector El Balastro, corregimiento de Asnazú, en el municipio de Suárez, Cauca, según informó la Alcaldía Municipal. Entre los afectados se encuentran una niña de 10 años, un niño de 9 años y dos adolescentes de 15 y 16 años, además de dos adultos de 18 y 33 años.

Los hechos fueron rechazados por la Administración Municipal de Suárez, que emitió un comunicado oficial este viernes 28 de agosto en el que condenó la violencia registrada en esta zona del departamento y manifestó su preocupación por la afectación a la población.

“Desde el Gobierno Municipal lamentamos profundamente estos hechos que afectan a nuestra comunidad y reiteramos que ninguna expresión de violencia tiene lugar en un territorio que reclama paz, tranquilidad y garantías para sus habitantes”, señaló la Alcaldía.



Reportes iniciales sobre los heridos

La situación también fue reportada por la Tercera División del Ejército Nacional. En una denuncia publicada por la institución, se indicó de manera preliminar que seis personas resultaron heridas por explosivos en la vereda Balastro y se señaló que, al parecer, algunos de los afectados serían integrantes del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Estructura Jaime Martínez.



De acuerdo con el Ejército, los hechos estarían relacionados con el uso de dispositivos explosivos acondicionados para ser lanzados mediante aeronaves no tripuladas. La institución rechazó “categóricamente el empleo indiscriminado de explosivos y drones” y afirmó que este tipo de acciones pone en grave riesgo a la población civil.

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Sin embargo, posteriormente, tanto el alcalde de Suárez, César Lizardo Cerón, como el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, se refirieron a los afectados como población civil. La Alcaldía confirmó que entre las personas heridas había cuatro menores de edad, mientras que el gobernador reportó un saldo de siete personas lesionadas, entre ellas cuatro menores.

Por ahora, se desconoce si alguna de las personas afectadas tendría relación con la estructura Jaime Martínez, como fue señalado de manera preliminar por el Ejército Nacional. La situación está siendo analizada por las autoridades en el marco de un consejo de seguridad, espacio en el que se están revisando los detalles del ataque, las circunstancias en las que ocurrió y la condición de las personas heridas.

Condenamos el ataque criminal con un dron ocurrido en Suárez, afectando de manera directa a nuestra población civil, con un saldo de 7 personas lesionadas, entre ellas 4 menores de edad, hasta el momento.



Estos hechos demuestran, una vez más, el desprecio de los violentos por la… — OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) August 29, 2026

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Cinco heridos fueron trasladados a Cali

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, informó a través de su cuenta de X que condenaba el ataque con dron ocurrido en Suárez. Guzmán indicó además que la Gobernación del Cauca articuló acciones con la Alcaldía, la Fuerza Pública y la ESE Norte 1 para atender a los afectados. Según su reporte, cinco pacientes fueron remitidos a la Fundación Valle del Lili, en Cali, para recibir atención de mayor complejidad, mientras que otros dos permanecían en observación después de ser estabilizados.

El gobernador también pidió reforzar la presencia y acción de la Fuerza Pública en la zona para garantizar la protección de los habitantes. Tras lo ocurrido, la Administración Municipal de Suárez hizo un llamado a los actores involucrados en la confrontación armada para que excluyan a la población civil del conflicto y respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario.

La Alcaldía pidió además una protección especial para niñas, niños y adolescentes, al tratarse de parte de las personas afectadas por el ataque. “Suárez no quiere más violencia. La vida y la población civil deben estar siempre por encima de cualquier confrontación”, manifestó la Administración Municipal.

La Alcaldía aseguró que continuará acompañando a las comunidades y articulando las acciones institucionales necesarias para atender la situación y proteger la vida e integridad de los habitantes. También informó que se está realizando acompañamiento permanente a través de la Unidad de Salud y del Enlace Municipal de Víctimas, con el apoyo de la Fundación Paz y Democracia de UNICEF.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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