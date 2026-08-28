Fuertes lluvias y riesgo de incendios marcarán el fin de semana en Colombia: esto dijo el Ideam

El último fin de semana de agosto llegará con un panorama climático de contrastes en Colombia. Mientras amplias zonas del país enfrentarán lluvias intensas, tormentas eléctricas y cielos nublados, otras regiones continuarán bajo condiciones de altas temperaturas, vientos fuertes e incluso alertas por incendios de cobertura vegetal. Así lo advirtió el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en su más reciente informe sobre el estado del tiempo entre el 28 y el 30 de agosto de 2026.

De acuerdo con la entidad, el sábado será la jornada con mayor actividad lluviosa, especialmente en las regiones Pacífica, Orinoquía y Amazonía. Además, el tránsito de la onda tropical número 42 y la posible llegada de la onda tropical número 44 favorecerán el incremento de la nubosidad y de las precipitaciones en diferentes zonas del territorio nacional.



Lluvias intensas en Colombia: el sábado será el día más crítico del fin de semana

El pronóstico del Ideam señala que las precipitaciones aumentarán considerablemente durante el sábado 29 de agosto, con especial incidencia en la región Pacífica, la Orinoquía, el norte de la región Andina y el sur del Caribe colombiano. Las lluvias más significativas se presentarán durante la tarde y la noche. Los mayores acumulados de lluvia se estiman en departamentos como Cesar, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Guaviare, Guainía y Vaupés.

La entidad también llamó la atención sobre varias zonas que recientemente han enfrentado emergencias relacionadas con movimientos sísmicos. Según el informe, continuarán las lluvias en sectores de Antioquia, Risaralda, Quindío, Chocó y el occidente de Valle del Cauca y Cauca, por lo que se recomienda seguir atentamente las alertas emitidas por las autoridades locales y organismos de gestión del riesgo. Asimismo, el Ideam indicó que existe especial preocupación por posibles movimientos en masa en áreas del piedemonte llanero, el piedemonte amazónico y el litoral Pacífico, donde las condiciones del terreno podrían verse afectadas por las precipitaciones persistentes.



Onda tropical y tormentas eléctricas aumentarán la inestabilidad atmosférica

Uno de los factores que está influyendo en las condiciones meteorológicas de este fin de semana es la presencia de la onda tropical número 42, fenómeno que favorecerá el aumento de la nubosidad, las lluvias y la actividad eléctrica en sectores del norte y occidente del país. Además, el Ideam monitorea el posible ingreso de la onda tropical número 44 durante la jornada del domingo.



Para el domingo 30 de agosto se prevé una disminución general de las precipitaciones frente a lo ocurrido el sábado. Sin embargo, las lluvias continuarán en la región Pacífica y podrían alcanzar alta intensidad durante la tarde y la noche. También se esperan precipitaciones importantes en la subregión de La Mojana.



Entre los departamentos con mayores probabilidades de lluvias durante el cierre del fin de semana aparecen Cesar, Sucre, sur de Bolívar, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Vichada, Guaviare y Vaupés. En contraste, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tendrá predominio de tiempo seco tanto el sábado como el domingo, aunque no se descartan algunas lluvias de poca intensidad sobre San Andrés y cayos cercanos.



Calor extremo, vientos fuertes e incendios mantienen alertas en varias regiones

Aunque la atención principal estará puesta en las lluvias, el panorama meteorológico también incluye condiciones de calor significativo en varias zonas del territorio nacional. El Ideam prevé temperaturas máximas elevadas en sectores de la región Caribe, áreas del litoral Pacífico y el valle del río Magdalena.

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A esto se suman fuertes vientos en algunas regiones. En el occidente del mar Caribe se esperan ráfagas de hasta 20 nudos, equivalentes a aproximadamente 37 kilómetros por hora, con oleaje de hasta tres metros de altura. Por su parte, en la península de La Guajira los vientos podrían superar los 40 kilómetros por hora durante el fin de semana.

El reporte también advierte que persisten alertas por incendios de la cobertura vegetal en distintos departamentos. Las alertas rojas se concentran especialmente en Tolima, Cundinamarca, Nariño y Huila, donde las condiciones secas continúan favoreciendo la ocurrencia de este tipo de eventos. Paralelamente, las autoridades mantienen vigilancia sobre los niveles bajos de los ríos Cauca y Magdalena, una situación que sigue presente en las cuencas alta y media de ambos afluentes.

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Con este panorama, el Ideam recomienda a las comunidades mantenerse informadas a través de los canales oficiales y atender las alertas emitidas por los organismos de gestión del riesgo, especialmente en las zonas donde se esperan lluvias intensas y posibles movimientos en masa durante el fin de semana.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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