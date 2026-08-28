Cómo votar por la voz del Metro de Bogotá: conozca el nuevo ‘Vocímetro’; link oficial

La construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá avanza y, mientras la ciudad se prepara para recibir uno de los proyectos de infraestructura más importantes de su historia, también se definen detalles que harán parte de la experiencia diaria de millones de usuarios. Uno de ellos es la voz institucional que acompañará los anuncios en estaciones y trenes.

A través de una iniciativa denominada ‘Vocímetro’, la Empresa Metro de Bogotá invitó a los ciudadanos a participar en la elección de la voz que identificará al sistema de transporte masivo. La estrategia busca acercar a la ciudadanía a la construcción de la identidad sonora del Metro y permitir que los bogotanos tengan un papel activo en una decisión que escucharán durante años.



Vocímetro del Metro de Bogotá: una apuesta por la participación ciudadana

La voz de un sistema ferroviario es mucho más que un detalle técnico. Se trata de un elemento fundamental para orientar a los pasajeros, transmitir recomendaciones de seguridad y garantizar una experiencia de viaje clara y eficiente. Por esta razón, la Empresa Metro de Bogotá lanzó el Vocímetro, una herramienta digital que permite a los ciudadanos escuchar diferentes opciones de voz y votar por la que consideran más adecuada para representar el futuro Metro de la capital.

La iniciativa hace parte de las acciones de apropiación ciudadana que buscan fortalecer el vínculo entre la infraestructura y los usuarios. Así, además de seguir de cerca los avances de obra, los bogotanos pueden participar en aspectos que contribuirán a la identidad del sistema.



¿Por qué es importante la voz del Metro de Bogotá?

En los principales sistemas de transporte del mundo, las voces que anuncian estaciones, conexiones o mensajes de servicio terminan convirtiéndose en símbolos reconocibles para los pasajeros. Una voz adecuada debe reunir varias características: claridad, buena dicción, tono amigable y facilidad de comprensión en distintos escenarios. Además, debe ser capaz de transmitir información precisa en momentos de alta afluencia de usuarios o situaciones operativas especiales.



En el caso del Metro de Bogotá, la elección de una voz institucional busca garantizar que los anuncios sean fácilmente entendidos por personas de diferentes edades y condiciones, contribuyendo así a una operación segura y eficiente. La identidad sonora también ayuda a construir confianza y familiaridad entre los usuarios, convirtiéndose en un elemento distintivo de la marca Metro de Bogotá.



¡El Metro de Bogotá se construye con la ciudad!🔊

Con Vocímetro 👄, queremos que los ciudadanos definan los sonidos, tonos y mensajes que acompañarán nuestros viajes en el Metro 🚝.

Súmate a esta construcción aquí: https://t.co/604M6F6vNf#BogotáModoMetro 〽️

📸@SecGeneralBog pic.twitter.com/5O2MEdxizR — Metro de Bogotá (@MetroBogota) August 25, 2026

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Cómo votar en el Vocímetro del Metro de Bogotá

La dinámica de participación es sencilla. Los ciudadanos deben ingresar al enlace habilitado por la Empresa Metro de Bogotá, escuchar las opciones disponibles y seleccionar la voz que más les guste. Una vez dentro de la plataforma, los participantes podrán comparar los diferentes estilos de narración y evaluar aspectos como la claridad, la cercanía y la naturalidad de cada propuesta. La convocatoria está abierta para que residentes de Bogotá y ciudadanos interesados en el proyecto puedan aportar su opinión. El objetivo es que la voz elegida represente los gustos y preferencias de quienes usarán diariamente el sistema.

El Metro de Bogotá no solo transformará la movilidad de la ciudad. También marcará el inicio de una nueva cultura de transporte que incluirá señales visuales, mensajes institucionales, sonidos y elementos tecnológicos diseñados para mejorar la experiencia de viaje. La voz oficial será una de las principales herramientas de comunicación con los pasajeros. Entre sus funciones estarán anunciar la llegada y salida de trenes, informar sobre estaciones, emitir recomendaciones de seguridad y comunicar novedades en la operación.

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Por ello, la selección se realiza con especial cuidado, buscando una alternativa que refleje modernidad, cercanía y confianza. La participación ciudadana en esta decisión demuestra cómo el proyecto avanza más allá de las obras civiles y comienza a construir aspectos asociados a la experiencia que tendrán los usuarios cuando el sistema entre en funcionamiento.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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