Carrera de la Solidaridad 2026: ojo a los cierres viales y desvíos en Bogotá este 30 de agosto

Bogotá se prepara para una nueva jornada deportiva y solidaria que impactará la movilidad en varios sectores de la ciudad. Este domingo 30 de agosto se realizará la Carrera de la Solidaridad 2026, un evento que reunirá a miles de participantes y que obligará a implementar cierres viales temporales en corredores estratégicos de Teusaquillo, Barrios Unidos y el norte de la capital.

La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó un plan especial de tránsito para garantizar la seguridad de corredores, peatones y conductores. Por eso, quienes tengan previsto movilizarse durante la mañana deberán programar sus desplazamientos con anticipación y revisar las rutas alternas disponibles. La actividad tendrá como punto de partida y llegada el estadio Nemesio Camacho El Campín, desde donde saldrán los participantes de las diferentes categorías programadas para esta edición de la carrera.



Bogotá tendrá cierres viales desde las 6:00 de la mañana

Las restricciones comenzarán a las 6:00 a. m. del domingo 30 de agosto y, dependiendo del tramo, se extenderán hasta las 10:00 a. m. o las 11:30 a. m. La medida busca facilitar el desarrollo de las pruebas deportivas y reducir riesgos durante el recorrido. Entre los principales cierres autorizados por la Secretaría de Movilidad aparecen:



Calle 57A entre la avenida NQS y la carrera 27A.

Carrera 27A entre la calle 57A y la diagonal 61C.

Diagonal 61C entre la avenida NQS y la avenida carrera 24.

Calzada occidental lenta de la avenida NQS entre la diagonal 61C y la calle 68.

Calzada occidental lenta de la NQS entre la calle 68 y la calle 92.

Avenida carrera 24 entre la calle 62 y la diagonal 61C.

Transversal 28 entre la diagonal 61C y la calle 53B Bis.

Carrera 28 entre la calle 53B Bis y la avenida calle 53.

Calzada norte de la avenida calle 53 entre la carrera 27 y la carrera 60.

Avenida carrera 60 entre las calles 53 y 63.

Las autoridades indicaron que la mayoría de estos cierres estarán vigentes hasta las 11:30 de la mañana, mientras que algunos tramos de la NQS recuperarán la circulación a las 10:00 a. m. Los sectores cercanos al estadio El Campín serán los que presentarán mayores afectaciones durante la mañana del domingo. Las restricciones también alcanzarán importantes corredores como la avenida NQS, la carrera 24, la carrera 60 y la calle 53, vías ampliamente utilizadas por quienes se desplazan entre el centro y el norte de la ciudad.

La organización del evento informó que la carrera de 21 kilómetros recorrerá varios de estos puntos antes de regresar al lugar de salida. El trazado pasará por corredores que habitualmente registran alta demanda vehicular durante los fines de semana. Por esa razón, la recomendación principal para quienes deban circular por la zona es salir con suficiente tiempo o elegir recorridos alternativos que eviten las áreas intervenidas.



Rutas alternas recomendadas para evitar trancones

La Secretaría Distrital de Movilidad sugirió utilizar vías paralelas y corredores alternativos para minimizar los tiempos de desplazamiento durante la realización del evento. Entre las opciones que podrían absorber parte del tráfico se encuentran:



Avenida Calle 80.

Avenida Calle 72.

Avenida Caracas.

Carrera Séptima.

Avenida Suba.

Avenida Boyacá.

Calle 100.

La disponibilidad de estas rutas dependerá del flujo vehicular que se registre durante la jornada, por lo que las autoridades recomiendan consultar permanentemente los canales oficiales de Bogotá Tránsito antes de iniciar cualquier desplazamiento. La Carrera de la Solidaridad se ha consolidado como una de las pruebas recreativas y atléticas más reconocidas del calendario deportivo en Colombia. Para esta edición habrá categorías de 3K, 5K, 10K y 21K, permitiendo la participación tanto de aficionados como de corredores experimentados.



Además del componente deportivo, el evento mantiene su propósito social. Los recursos obtenidos están destinados a respaldar programas liderados por la Fundación Solidaridad por Colombia, orientados a beneficiar a poblaciones vulnerables en diferentes regiones del país. La principal recomendación de la Secretaría de Movilidad es privilegiar el uso de transporte público, especialmente TransMilenio y las rutas del SITP, para reducir la congestión en los sectores intervenidos por la competencia. También se aconseja evitar el vehículo particular durante las horas de cierre, especialmente en los alrededores de El Campín y la avenida NQS.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL