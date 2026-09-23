Autoridades capturan en Medellín a presunto cabecilla de banda vinculada al Tren de Aragua

Las autoridades capturaron en el barrio Laureles de Medellín a Cleiver Windeiker Rondón Gutiérrez, ciudadano venezolano señalado como presunto cabecilla de la organización criminal Cota 905, estructura que, de acuerdo con las autoridades, tendría vínculos con el Tren de Aragua.

La detención se produjo en un sector comercial y residencial de Laureles, en el occidente de la capital antioqueña, durante un operativo en el que participaron la Policía Nacional y Migración Colombia, en coordinación con autoridades extranjeras.

Según informó Teleantioquia, Rondón Gutiérrez era requerido por Venezuela y tenía una notificación roja de Interpol por delitos que incluyen terrorismo y secuestro agravado. Además, las autoridades lo investigan por otros hechos relacionados con extorsión agravada, homicidio, obstrucción de la libertad de comercio y asociación para delinquir.



🚨 En Laureles, Medellín, fue detenido Cleiver Windeiker Rondón Gutiérrez, ciudadano venezolano señalado por las autoridades como presunto cabecilla de la organización criminal Cota 905, vinculada al Tren de Aragua. El hombre era requerido por Venezuela mediante una notificación… pic.twitter.com/wzZ3EGUB36 — Teleantioquia (@Teleantioquia) September 23, 2026

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¿Por qué era buscado por las autoridades?

De acuerdo con los reportes de medios locales, el ciudadano venezolano era considerado prófugo de la justicia y registraba investigaciones formales desde 2021 por la presunta comisión de delitos como secuestro agravado, extorsión agravada, terrorismo, obstrucción a la libertad de comercio y asociación agravada para delinquir.

La Policía también analiza información encontrada en dispositivos y otros elementos, con el propósito de establecer si Rondón Gutiérrez habría desarrollado actividades delictivas durante su permanencia en Medellín.

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Las autoridades señalan que la organización Cota 905 estaría dedicada a actividades como la extorsión a comerciantes, secuestros selectivos, homicidios y el tráfico transnacional de armas de fuego y estupefacientes, bajo la estructura del Tren de Aragua.

Capturado quedó a disposición de la Fiscalía

Tras la captura, Rondón Gutiérrez fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, específicamente de su Dirección de Asuntos Internacionales, mientras avanzan los procedimientos correspondientes.

El proceso contempla los trámites legales y diplomáticos necesarios para definir su eventual extradición a Venezuela, país que lo requería mediante la circular roja de Interpol.

La captura también fue destacada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien se refirió al operativo y a los presuntos vínculos del detenido con estructuras criminales.

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“Medellín no es refugio de criminales. Y ayer cayó un bandido, cabecilla de una estructura que se llama la Cota 905. Tiene injerencias en Caracas y presuntos nexos operativos con todo lo que tiene que ver del Tren de Aragua”, afirmó el mandatario, según reportó El Colombiano.

El operativo se realizó en un sector comercial y residencial del barrio Laureles, comuna 11 de Medellín, en el occidente de la ciudad.

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