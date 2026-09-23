Cierres viales en Medellín: estas vías tendrán cierre definitivo por obras del Metro de la 80

El avance de la construcción del Metro de la 80 en Medellín traerá nuevos cambios en la movilidad del occidente de la ciudad. A partir del lunes 28 de septiembre se cerrarán de manera total y definitiva dos vías internas ubicadas en el área donde será construido el patio taller del nuevo sistema de transporte. Las vías que dejarán de estar habilitadas para el tránsito son la carrera 67, entre la calle 71 y la transversal 78, y la calle 72, entre las carreras 67 y 69. Los cierres hacen parte de las actividades necesarias para comenzar la intervención del terreno destinado al patio taller, donde se desarrollarán trabajos relacionados con la adecuación de redes, excavaciones y otras labores.

La medida tendrá incidencia principalmente en los sectores de Pilarica y El Progreso, por lo que quienes utilizan estas vías para sus desplazamientos habituales deberán tener en cuenta las rutas alternativas definidas por las autoridades. El Metro de Medellín informó que las modificaciones cuentan con un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado por la Secretaría de Movilidad, con medidas destinadas a orientar a los usuarios durante el desarrollo de las obras.



¿Qué desvíos deberán tomar los conductores?

Uno de los principales cambios estará relacionado con los vehículos que actualmente utilizan la carrera 67. También deberán modificar su recorrido las rutas de transporte público 254i Pilarica Integrada y 289 Pilarica calle 96. De acuerdo con el esquema establecido para la zona, los conductores deberán desplazarse por la carrera 69 en sentido norte hasta llegar a la glorieta de la calle 78 B, ubicada cerca del Hospital Pablo Tobón Uribe. Una vez allí, deberán realizar el retorno para continuar nuevamente por la carrera 69, esta vez en dirección sur.

Posteriormente, el recorrido continuará por la urbanización Lomas del Pilar I. Al llegar a la intersección con la calle 73, en el sector identificado como El Rinconcito Ecuatoriano, los vehículos podrán reincorporarse a su trayecto habitual. Las autoridades recomiendan revisar el recorrido antes de salir y tener en cuenta que la modificación puede generar cambios en los tiempos habituales de desplazamiento. Los sectores de Pilarica y El Progreso podrían registrar mayor circulación de vehículos debido a que parte del tránsito será trasladado hacia las vías habilitadas como rutas alternativas.



Habrá señalización y acompañamiento en las vías

Para facilitar la circulación durante la ejecución de los trabajos, en los puntos intervenidos se instalará señalización preventiva y se contará con personal encargado de orientar a los diferentes usuarios de la vía. "Se recomienda a la ciudadanía transitar con precaución, respetar la señalización instalada en la zona y atender las indicaciones del personal de apoyo en la vía. Asimismo, se invita a planificar los desplazamientos con anticipación, ya que podrían presentarse mayores tiempos de recorrido en sectores como El Progreso y Pilarica", indicó la empresa en un comunicado.



El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, pidió a los ciudadanos prestar atención a las indicaciones que se encuentren en el lugar y conducir con precaución durante el periodo de intervención. "Agradecemos la paciencia y ofrecemos disculpas por las incomodidades a quienes transitan por la zona. Trabajamos para facilitar la movilidad en el sector. Invitamos a la ciudadanía a respetar la señalización, atender las indicaciones de nuestros agentes en territorio y transitar con precaución", expresó Ruiz.



El Metro de Medellín indicó que el proyecto registra actualmente un 55% de ejecución de actividades. Según explicó Jorge Ramos, gerente de Ejecución de Proyectos del Metro de Medellín, el avance también incluye la gestión predial, que alcanza el 96% del área disponible para la ejecución de trabajos. Ramos señaló que actualmente existen diferentes frentes de obra en desarrollo a lo largo del proyecto, como los trabajos relacionados con la estación y el viaducto Caribe, la relocalización de redes de servicios públicos y los diseños preliminares correspondientes a la estación San Germán. También se adelantan labores relacionadas con la demolición del puente de La Iguaná, estructura que será reemplazada por una nueva.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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