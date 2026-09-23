Festival CONEXCINE 2026 llega a Cúcuta para visibilizar el talento audiovisual de Colombia

En la principal ciudad fronteriza entre Colombia y Venezuela, Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, se reúne el cine de todas las regiones colombianas. Cortometrajes y largometrajes se proyectarán en la ciudad en el marco de CONEXCINE 2026, un festival audiovisual organizado por la Federación Nacional de Cajas de Compensación Familiar – FEDECAJAS.



Iván Valenzuela Dallos, profesional en cine y televisión, y director de CONEXCINE, habló para Noticias Caracol y dio los detalles de la nueva edición de este festival itinerante. Este año se celebra la tercera edición del espacio que busca que el cine local de cada región recorra el país. El nombre del evento y su objetivo principal es precisamente conectar el cine de Colombia con el público de todo el territorio.

“El festival es itinerante porque precisamente, buscando esta interconectividad, lo que hicimos fue pensar en un evento que pudiera dialogar con diferentes departamentos cada año. Por lo cual cada año una caja de compensación y un territorio distinto se vuelven los anfitriones del festival y nosotros vamos con el evento allí. Hemos hecho el festival en Santa Marta, una prueba piloto. En Villavicencio fue la primera versión como CONEXCINE, el año pasado lo hicimos en Montería y este año vamos para Cúcuta”, explicó Valenzuela.

El festival, que es completamente gratuito, se lleva a cabo del 23 al 26 de septiembre y fue una idea del director de FEDECAJAS, William Alzate, buscando un evento cultural que conectara las diferentes regiones y sus cajas de compensación. El director del evento explicó también cómo es el proceso curatorial de cada edición, enfatizando el contenido colombiano.



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“Nuestro objetivo y una de las filosofías de CONEXCINE es ser una plataforma para jóvenes talentos a lo largo y ancho del país. Como que no importa si hacen una historia con un celular, con una cámara, con el dispositivo que tengan, lo que nos importa es poderles brindar un espacio para visibilizar las historias de su departamento o de su territorio”, ahondó Valenzuela.

El evento de cine se convierte entonces en una plataforma para que los realizadores lleven sus proyectos a las audiencias a las que poca veces llegan. “Este año nosotros recibimos 450 cortometrajes a nivel nacional de los 32 departamentos del país. Hacemos un ejercicio curatorial entre un comité de selección de FEDECAJAS y un comité de selección de la caja anfitriona para seleccionar las películas que van a competir por premios en efectivo en el festival. Este año seleccionamos 46 obras audiovisuales, cortometrajes que van a competir y se van a proyectar en Cúcuta”.

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Valenzuela también dio detalles de los jurados de esta edición, de quienes explicó que tienen tres perfiles diferentes: “Una persona que venga delante de las cámaras, es decir, un actor o una actriz; una persona que venga desde la dirección; y una persona que venga desde la academia o desde la crítica”. Así fue como le pidieron su participación a la directora y gestora cultural Danniela Castro, a la actriz y directora Estefanía Piñeres, y al director ejecutivo de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Elkin Zair.

La sede de CONEXCINE para este año es una ciudad marcada por el flujo de migración con Venezuela y que ha sufrido por la presencia de grupos armados, incluso en meses recientes tras el inicio del nuevo gobierno. "Sabemos que Cúcuta está muy cerca del Catatumbo, donde hay muchísimo conflicto. Esto también genera muchísimo desplazamiento interno, muchas familias que llegan constantemente a Cúcuta, de la frontera también, pero un poco yo creo que nuestro objetivo desde FEDECAJAS y el de Comfanorte es que la cultura se vuelva un acto de resistencia y resiliencia", aseguró el realizador.