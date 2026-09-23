Las zonas de dominio de "Los Pachenca" en el Caribe y la estrategia del Gobierno para enfrentarlos

El operativo en el que cayó José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, volvió a poner en evidencia el alcance de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en el norte de Colombia. Con la información que tiene Inteligencia Militar, se conocen los 14 municipios donde esta organización criminal, también conocida como "Los Pachenca" , se ha consolidado. Es una amplia zona de la región Caribe, en donde hay alrededor de 85 integrantes que delinquen y mantienen su presencia activa en tres departamentos.



Las ACSN se encuentra en lo que se conoce como el Magdalena Grande, que abarca la Guajira, el Cesar y que por supuesto también toma la parte del Magdalena. Esa son las zonas más críticas en materia de extorsión de este grupo, que comete también intimidaciones y el control del narcotráfico.

Archivo Noticias Caracol

La operación policial en la que cayó alias Cholo se realizó en zona rural de Santa Marta, en el corregimiento de Guachaca. Lo que se ve en este mapa es que la línea amarilla es la Troncal del Caribe. En el punto rojo fue donde se realizó la operación en donde abatieron al cabecilla y a otros seis integrantes. En el punto demarcado de la Troncal del Caribe fue donde se empezaron a realizar, minutos después de que ocurriera la operación, los bloqueos y las quemas de vehículos.

Son más de 800 uniformados los que hacen parte de las fuerzas especiales que se desplegaron a esta región en medio de la complicada situación de seguridad. El objetivo en este momento es restablecer el orden público y para eso hay que tener un control total de la movilidad. Los uniformados llegaron a Santa Marta, Ciénaga, Dibulla y Riohacha, en busca de hacer frente a las ACSN.



Archivo Noticias Caracol

Publicidad

Hay presencia de las autoridades en puntos estratégicos de la Troncal del Caribe y en puntos donde ya se habían reportado bloqueos y quemas de vehículos, como la "Y" de Bonda, Puente 11 de Noviembre, El Calabazo, Buritaca y en la zona de Marquetalia. En toda esa troncal están haciendo caravanas de seguridad. Hay tanquetas de la Policía, blindados del Ejército, aviones y helicópteros.

Archivo Noticias Caracol

El conflicto con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

Toda esta situación fue desatada por la baja de José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo o Comando 25, quien era el segundo cabecilla de este grupo paramilitar, además era el jefe financiero de este grupo y era el que se encargaba del negocio del narcotráfico hasta Centroamérica. Ahora las autoridades y el Gobierno andan tras alias Pinocho, Fredy Castillo Carrillo, quien actualmente es el máximo jefe de la organización. En parte todo el despliegue operacional es porque él es el principal objetivo hoy de la fuerza pública en la región Caribe.

Publicidad

Un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) señala que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) se han consolidado como uno de los principales actores armados del Caribe colombiano. "Son el resultado de décadas de transformaciones del crimen organizado en la Sierra Nevada de Santa Marta. Su historia está estrechamente ligada a la evolución de las estructuras armadas que surgieron tras la desmovilización del Bloque Resistencia Tayrona y a la consolidación de un modelo de control territorial basado en el dominio de economías legales e ilegales, la regulación de la vida cotidiana y el ejercicio de violencia sobre las comunidades", explica el análisis consignado en un informe titulado Control total.

Roberto García Alonso, profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, explica que esta crisis “no surge de la nada”, pues desde el año pasado la Defensoría del Pueblo había advertido sobre la consolidación territorial de las ACSN y su disputa con tanto con del Ejército Gaitanista como con el Clan del Golfo en Magdalena, La Guajira y el Cesar.

Para García Alonso, la muerte de alias Cholo afecta dos capacidades importantes de ese grupo paramilitar. Según las autoridades, era el segundo cabecilla, por debajo de alias Pinocho, y además cumplía funciones financieras y de articulación de rutas de narcotráfico. Así las cosas, "el golpe no es únicamente simbólico: sino que afecta mando, financiación y coordinación operativa".