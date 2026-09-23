VIDEO | Puma fue visto en zona rural de La Calera y CAR activó protocolos: ¿qué hacer si lo ve?

Un puma fue visto en una zona rural de La Calera, Cundinamarca. Así lo confirmó la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) este martes, luego de que se recibiera un reporte sobre el avistamiento del felino. Tras conocer el caso, profesionales de la autoridad ambiental se desplazaron hasta el sector para verificar la información. Durante las labores de seguimiento se analizaron registros obtenidos por cámaras de seguridad, en los que fue posible identificar a un ejemplar de 'Puma concolor' desplazándose por el área.

La confirmación llevó a la CAR a poner en marcha la ruta de atención establecida para este tipo de situaciones. El objetivo es "proteger la vida del animal, pero también prevenir cualquier situación que pueda representar un riesgo para la comunidad o para los animales de producción", indicó la directora de Biodiversidad de la CAR, Magdala Iregui. "Una vez recibimos el reporte, activamos la ruta de atención para este tipo de interacciones y nos desplazamos hasta el lugar para verificar la situación", señaló la funcionaria.

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Autoridades buscan evitar encuentros con el felino

Como parte de las labores adelantadas en la zona, los profesionales realizaron recorridos y valoraciones del terreno. También utilizaron un dron para observar las condiciones del área y tratar de establecer cuáles podrían ser los corredores o espacios empleados por el puma durante sus desplazamientos. Con esta información, la autoridad ambiental busca "establecer las condiciones del sector y las medidas más adecuadas para el manejo preventivo de la situación".



Desde la autoridad ambiental confirmamos la presencia de un puma (Puma concolor) en zona rural de La Calera, Cundinamarca.

Activamos el protocolo de atención y realizamos seguimiento a sus desplazamientos para favorecer su permanencia en zonas donde disminuya el riesgo de… pic.twitter.com/yroE49USBh — Alfred Ballesteros Alarcón (@Alfred_Balle) September 22, 2026

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Entre las medidas contempladas está el ahuyentamiento controlado mediante estímulos sonoros, "orientadas a favorecer el desplazamiento del puma hacia zonas donde disminuya la posibilidad de interacción con las personas y los animales de producción". De acuerdo con la entidad, las acciones se desarrollan en coordinación con la Alcaldía de La Calera y la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, entidades que participan en la evaluación de las condiciones del sector y en la definición de medidas preventivas.

"Por el momento, la autoridad ambiental no ha determinado la necesidad de reubicar al ejemplar. La CAR continuará realizando el seguimiento técnico a su comportamiento y desplazamiento y, de acuerdo con la evolución de la situación y las condiciones del sector, se determinarán las medidas que correspondan", agregó la directora Iregui. Mientras continúan las labores de seguimiento en La Calera, las autoridades recomiendan a los habitantes del área rural informar cualquier nuevo registro y evitar acercarse al animal.



¿Qué hacer si se encuentra con el puma?

La CAR también entregó recomendaciones a los residentes del predio donde se identificó la presencia del puma, entre las cuales se encuentran:



Fortalecer la protección de los animales domésticos y de producción mediante cercados adecuados.

Utilizar cercas eléctricas en los encierros.

Realizar un manejo adecuado de los restos de animales.

Instalar sistemas de disuasión lumínica en los puntos donde puedan presentarse interacciones con el puma.

En caso de encontrarse con el animal, no acercarse, perseguirlo, golpearlo ni intentar capturarlo.

Mantener la calma, no correr y no darle la espalda al puma.

Reportar inmediatamente cualquier avistamiento a la línea de atención de fauna silvestre 316 524 4031, disponible las 24 horas, los siete días de la semana.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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