Investigan crimen de dos mujeres encontradas muertas en Ciudad Bolívar: una era enfermera

En la madrugada de este miércoles, las autoridades en Bogotá reportaron el hallazgo de dos mujeres sin vida en el barrio Candelaria La Nueva, localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. Una de las víctimas era una enfermera. Ambas, al parecer, vivían en la localidad de Usme y se investiga por qué se encontraban en otra localidad.

Un vecino fue quien contó que a las autoridades sobre la profesión de una de las víctimas y que la otra mujer era su conocida.



El #OjoDeLaNoche de Noticias Caracol nos cuenta las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas:



- Investigan la muerte de dos mujeres en Ciudad Bolívar.

- Falsos policías robaban a comerciantes en la avenida Las Américas.

- Cae banda que robaba en locales y casinos… pic.twitter.com/kR3x9qf2l6 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 23, 2026

Policía verifica cámaras de seguridad

El coronel Ricardo Chávez, oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, le contó a Noticias Caracol que, “desafortunadamente, nos reportaron un hecho en la localidad de Ciudad Bolívar, sector de Arborizadora Baja, donde nuestra zona de atención es informada de algunos disparos y al llegar al lugar de los hechos se encuentra con dos mujeres de aproximadamente 45 y 33 años”.



Agregó el coronel que, “inmediatamente, verificamos algunas cámaras y estamos con nuestra Policía Judicial trabajando a ver qué pudo haber ocurrido en estas circunstancias, ya que se encontraban los dos cuerpos en vía pública”.



Finalmente, señaló el comandante que “tenemos una vía principal muy cercana que pudo haber sido una ruta de escape, pero estamos verificando cámaras para ubicar a quien pudo haber cometido este hecho”.



Cifra de homicidios en Bogotá

Según datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco) de la Policía Nacional, con corte al 14 de septiembre, Bogotá acumulaba 770 homicidios. En el mismo periodo de 2025 se reportaban 842 casos. No obstante, esta estadística corresponde al total de homicidios registrados en la ciudad y no significa que la muerte hallada este lunes en Kennedy ya haya sido clasificada como tal, pues las autoridades aún investigan las causas y circunstancias del fallecimiento.