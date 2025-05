¿Avión de Avianca no fue derribado por bomba de Pablo Escobar? Víctima revela nueva teoría con misil

El accidente del vuelo 203 de Avianca, en el que una aeronave tipo Boeing 727-21 cayó sobre una zona rural de Soacha en aquel remoto 27 de noviembre de 1989 sigue envuelto en un manto de misterio que aún no se resuelve. El hecho, según la versión oficial, derivó de un atentado que planeó el Cartel de Medellín. Esta tragedia, al parecer, habría sido organizada por uno de los sicarios de Pablo Escobar, alias la quica, con el objetivo de atentar contra la vida del candidato presidencial César Gaviria, quien milagrosamente no tomó dicho vuelo. En este hecho perdieron la vida 110 personas, las cuales habían despegado minutos antes del aeropuerto El Dorado de Bogotá y se dirigían hacia la ciudad de Cali.

Se determinó que el avión cayó producto de una bomba, la cual se habría detonado desde el interior de la aeronave, pero el abogado Federico Arellano, víctima de este suceso, habló recientemente en la W Radio para plantear una nueva versión que podría darle un giro a este hecho. El hombre plantea que este avión habría caído no debido a una bomba, sino a un misil disparado desde la zona de Soacha en la que cayó. " No les interesa que la verdad se sepa", dijo el entrevistado.



La nueva teoría sobre el avión bomba de Avianca, derribado supuestamente por Pablo Escobar

Lo que sostiene el abogado es que en este atentado por el que el sicario del Cartel de Medellín Dandeny Muñoz Mosquera, alias la quica, recibió diez condenas de cadena perpetua en Estados Unidos al ser señalado de haberlo organizado, hay información oculta que nunca ha salido a la luz y que cambiaría lo que hasta el momento se conoce. "He venido trabajando en una teoría del caso no oficial, la real es la que conoce la gente, pero no atiende a las condiciones de tiempo, modo y lugar de cómo sucedieron los hechos.", dijo el sujeto al medio previamente citado.

La versión de Arellano desvirtúa la historia oficial en la que se les atribuyen estos hechos al Cartel de Medellín y le asigna la autoría de este incidente a un agente externo. La tesis que estamos pretendiendo hacer valor a través de las pruebas y testimonios fundamentales es que se trató, Julio, de un agente externo que impacto el avión (un misil) cuando iba pasando por Soacha", dijo el entrevistado a la cadena radial.

La nueva versión se hace aún más interesante teniendo en cuenta que, según dio a conocer Arellano, actualmente varias personas que conocieron las circunstancias de este accidente están dispuestas a hacer declaraciones. Entre ellas se incluye el excapo Carlos Lehder Rivas, el todavía privado de su libertad alias la quica y dos exagentes del FBI, de los cuales uno de ellos se habría opuesto a la versión que hasta ahora se conoce de los hechos. “Hay gatilleros de Pablo Escobar que están metidos en esto, (...) pero realmente no fue Pablo Escobar", sostuvo la víctima a la emisora.

Pablo Escobar murió el 2 de diciembre de 1993, tras ser abatido durante un operativo en Medellín. Colprensa

Arellano además dijo que Frederic Whitehurst, exagente de FBI que supuestamente fue despedido tras estos hechos, se opuso a la versión oficial que dio conocer la Fiscalía de Colombia, en colaboración con los agentes estadounidenses. Según él, en el informe se encontraron componentes químicos de la ojiva de un misil.

"Está la posibilidad de oír a alias el arete, que es importantísimo en este episodio, y que no ha sido llamado. (...) Tuvieron que manipular esa verdad por la cual despidieron injustamente al señor Frederic Whitehurst (exagente del FBI que se habría negado a dar esa versión oficial) porque él se negó a mentir. él dijo 'lo que arroja el dictamen pericial son componentes químicos de la ojiva de un misil, esto no fue ninguna bomba y esto fue lo que realmente pasó', esto es una prueba contundente", añadió.



¿Por qué es importante el testimonio de Lehder?

El abogado también considera necesario el testimonio de Lehder, pues, aunque pueda que el sujeto no hubiera tenido relación en los hechos, sí podría "desvirtuar" la tesis oficial de la Fiscalía que sostiene que esta tragedia derivó de un explosivo y no de un misil proveniente del exterior.

"Carlos Lehder, si bien es cierto que no tuvo injerencia directa en muchos de los crímenes perpetrados por el cartel de Medellín y Pablo Escobar, es importante tenerlo para efectos del contexto, para empezar a desvirtuar, desde la forma de la ponderación probatoria, la tesis oficial de la Fiscalía de que se trató de un explosivo", agregó.

Finalmente, el entrevistado sostuvo que, aunque puede que se hubiera tratado de un accidente, el avión cayó como producto de un impacto de misil y no por una bomba desde el interior de la nave como se ha sostenido desde que ocurrieron los hechos. "Magnicidios como este se han quedado engavetados en este país, adornando los anaqueles de la Fiscalía", añadió el abogado.

