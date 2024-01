Bajo fuerte esquema se emprendió traslado de alias Satanás a cárcel de máxima seguridad

En medio de un intenso operativo y fuertes medidas de seguridad por parte de efectivos del INPEC, Policía y Ejército, alias Satanás fue trasladado desde la cárcel de mediana seguridad de Palogordo hacia el aeropuerto Palonegro en una tanqueta.



En criminal será trasladado en un avión hasta una cárcel de máxima seguridad, cuya ubicación aún se desconoce.

Este sujeto tuvo que ser llevado a otra penitenciaría por los llamados que hizo a través de un audio en el que amenazaba a comerciantes, ciudadanos y a la Policía Metropolitana de la capital de la República.

En imágenes compartidas por las autoridades se puede ver cómo el criminal estaba fuertemente custodiado en la tanqueta de la Policía esperando ser trasladado en un avión de la institución.

La decisión de cambiar a alias Satanás de penitenciaría se tomó tras la realización de un consejo de seguridad que se hizo luego de conocer las intimidaciones.

Henry Mayorga, director regional oriente del INPEC, habló sobre el traslado de alias Satanás: "El INPEC ha dispuesto a nivel nacional 8 establecimientos de alta seguridad para la Operación Dominó. Una de las decisiones es trasladar a este privado de la libertad, alias Satanás, para otro establecimiento donde está la operación”.

El director indicó que se reforzarán los esquemas de seguridad en la cárcel de Palogordo, en Girón. Además, en ese penal, que es de mediana seguridad, se instalará una base militar.



“Se va a fortalecer la seguridad tanto alrededor del establecimiento, como en la vía de acceso a la penitenciaría. Hay una base militar, es una de las conclusiones. También queremos dejar en claro que frente al hecho de Satanás no hay corrupción, pues a los internos la ley les garantiza que se comuniquen con el exterior y él usó una línea monitoreada por el instituto, no desde un celular”, puntualizó.

A pesar de estar privado de la libertad, José Manuel Vera sigue sembrando el terror entre los comerciantes de la capital colombiana y envió un audio amenazante a través de WhatsApp. Sus secuaces también intimidaron con panfletos en los que sostienen que “no van a parar las muertes en Bogotá de gente hasta que saquen al patrón Satanás para un patio con todos los beneficios”.

El delincuente manifestó lo siguiente: "Yo puedo estar preso, pero aquí todos los muchachos están en la calle y estamos activos. Si ustedes quieren derramamiento de sangre, nosotros los vamos a complacer".



Satanás dirigió las amenazas a los comerciantes: "Les estamos haciendo el llamado y se están haciendo los desentendidos. Por ahí el Gaula los puso a escuchar una nota de voz. Correcto, yo envié esa nota de voz, pero esos manes me faltaron a la palabra y aquí los que van a pagar las consecuencias son ustedes, los comerciantes, por ponerse a ofrecer cosas que no van a cumplir. Si ustedes no se ponen al día con Moisés y con Pedro, que son los que quedaron encargados de la zona, ya los muchachos tienen coordenadas directas de que me empiecen a matar gente todos los días”.