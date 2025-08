Patios, grúas y cepos tendrían nuevas reglas en Colombia: esto plantea proyecto de ley

En el Congreso de la República fue radicado un Proyecto de Ley para modificar el Código Nacional de Tránsito Terrestre, específicamente lo que tiene que ver grúas y parqueaderos utilizados para los carros inmovilizados. El texto llamado por sus proponentes como la "Ley camabajas y patios en su sitio", con el que buscan defender los derechos de los conductores y propietarios de vehículos en el país.

El congresista Wilmer Guerrero, representante a la Cámara por el departamento de Norte de Santander, es uno de los que lidera esta propuesta. "Lo que estamos tratando es de modificar el Código Nacional de Tránsito en Colombia. Buscar que muchas injusticias que hoy se vienen cometiendo con los conductores en Colombia se dejen de hacer", aseguró el político en unas declaraciones.

¿De qué se trata el proyecto de ley?

El Proyecto de Ley Ordinario 119 de 2025 busca diferentes modificaciones al Código de Tránsito, en las que Guerrero destaca seis medidas. "Para retirar un vehículo de los patios hay que pagar la grúa y los días de parqueadero, para eso muchas personas tienen que recurrir a la famoso gota gota para poder sacar su vehículo lo más pronto, y evitar más cobros (...) El ciudadano solo pagará la multa en un plazo de un día hábil. No tendrá que pagar ni grúa, ni patios", se lee en un texto compartido por el congresista.

Otros de los cambios que se se buscan es que todas autoridades de tránsito tendrán capacidad operativa para recibir solitudes los fines de semanas, ya que a menudo cuando se hace una inmovilización y traslado a patios no hay garantía de que se podrá sacar al otro día, si no es hábil. "Esa moto o carro se queda hasta el lunes, acarreando gastos de patios y dejando de trabajar o usarlo, todo porque no hay personal disponible para hacer el trámite de autorización y retiro (...) Sino disponen del trámite, esos días inhábiles no se van a cobrar".

El proyecto también busca que en los casos de mal parqueo no se cobre el retiro del cepo a la llanta del vehículo. "Solo se debe pagar una sanción. No debe pagar ningún dinero adicional sólo por retirar el Cepo". Asimismo, se quiere que las grúas cumplan con otra normativa, ya que las camabajas o remolques de plataformas bajas a menudo llevan hasta con 10 motocicletas hasta los patios. "Lo que no sabemos es que el costo de lo que vale mover esa camabaja no lo dividen entre las motos transportadas sino no que se lo cobran a cada moto. Es decir, lo cobran 9 veces más. Por eso es tan rentable subir motos y no carros".

También se busca que en los casos de impugnación exista la posibilidad de un beneficio para los absueltos de sanciones. "Muchas personas impugnan un comparendo cuando le inmovilizan su vehículo y se lo llevan a los patios. Si sale a su favor, lo exoneran de la sanción, pero seguramente ya tuvo que pagar patios y grúa para sacar su vehículo", dice el texto, en el que se agrega que el dinero pagado en estos procesos deberá ser devuelto en su totalidad.

Por último, otro de los puntos claves en el Proyecto de Ley es que busca que los patios y parqueaderos destinados para vehículos inmovilizados deben cumplir con varios requisitos. "A muchas personas les inmovilizan su vehículo y lo llevan a un potrero donde queda expuesto al sol, al agua y al barro, deteriorando sus condiciones (...) Le cobran como si estuviera parqueado con las mejores condiciones estructurales". Por esta razón se busca que cualquier espacio destinado para patios debe contar con pavimento y techo.

"Nosotros esperamos con esta modificación del Código Nacional de Tránsito poder salir a defender a muchos conductores colombianos que diariamente, en las diferentes ciudades, les están violando sus derechos (...) Esperamos en un corto plazo con el respaldo de varios congresistas, que también estuvieron hoy con nosotros, se pueda volver ley de la República", concluyó el congresista Guerrero.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL