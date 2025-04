Abuela de niña ahogada en el río Bogotá dio nuevo detalles del caso: ¿por qué había salido de casa?

Sara Orozco, una niña de diez años que vivía en el barrio Suba Bilbao de Bogotá , salió a jugar con sus amigos en la mañana del pasado jueves 25 de abril y nunca regresó a casa. La fatídica noticia de su muerte la recibió su abuela, Gladys Pedraza, luego de que la hermana de la menor, quien la acompañaba en el juego, llegara a casa para alertar que la niña había caído al río Bogotá y no había podido salir.

Uno de los amigos de Sara, según relató una vecina del barrio que habló con el medio Citytv, se lanzó al río para intentar rescatarla, pero los esfuerzos fueron en vano y la pequeña desapareció durante varias horas entre el amplio caudal del principal río de la capital colombiana. A eso de las 12 del mediodía, pocos minutos luego del incidente, llegó el cuerpo de Bomberos y se iniciaron las labores de rescate para dar con el paradero de la niña. El equipo llevó un bote e inició la incansable búsqueda hasta las 5:30 de la tarde, cuando dieron con el cuerpo sin vida de la menor e hicieron el respectivo levantamiento.

Los amigos de Sara sostienen que habían llegado al borde del río en el que la menor murió ahogada para jugar a lanzar rocas . Entre risas, la infante fallecida se acercó de más a la orilla de este masivo cuerpo de agua y, tras lanzar su piedra, perdió el equilibrio y cayó. No sabía nadar y tampoco logró llegar al borde del río para ser sacada sana y salva; su hermana, por otro lado, intentó correr hacia casa para informarle a su abuela, pero al volver al río ya era demasiado tarde.

Las labores de rescate duraron alrededor de cinco horas, tiempo en el que los vecinos y habitantes de la zona se congregaron para, entre ellos, intentar dar alguna respuesta a este lamentable accidente. Gladys Pedraza le dijo al noticiero previamente citado que las hermanitas se encontraban jugando en ese momento porque no habían tenido clase. La mujer, entre lágrimas, dijo que su nieta fallecida no asistió a la escuela debido a la movilización de profesores que se había agendado para ese día.

Río Bogotá, por donde pasaría el transporte fluvial - Secretaría de Medio Ambiente de Bogotá

Publicidad

"Ellos no tuvieron hoy estudio por el bendito paro que tenían los profesores, la marcha. Por eso las niñas no fueron al colegio. Les tenía su ruta: a las 5 de la mañana me recogían a mi niña y a las 11 me las dejaban en la casa", dijo la mujer en el noticiero bogotano. El padre de la niña también habló e hizo un llamado para que este imponente río fuera cercado en sus orillas. Esto, para evitar que otros niños corrieran con la suerte de Sara Orozco.

Las voces del barrio culpan a los operarios de un parqueadero ubicado a orillas del río, pues sostienen que los menores habrían ingresado al lugar en el que ocurrió la tragedia a través de este establecimiento sin que quienes se encontraban allí se dieran cuenta. En respuesta, las personas de dicho parqueadero han negado esas afirmaciones y aseguran que los niños ingresaron al río a través de otro lugar, pues en la zona también hay un parque infantil ubicado a pocos metros de otra orilla del cuerpo de agua, algo que muchos consideran peligroso.



Niña ahogada en el río Bogotá: ¿cómo ocurrieron los hechos?

Según información proporcionada por las autoridades, el incidente ocurrió alrededor del mediodía, cuando la niña jugaba cerca del borde del río y cayó al agua. La desaparición fue reportada por otra menor, su hermana, quien alertó a unidades de la Policía que se encontraban en las cercanías. De inmediato, se activaron los protocolos establecidos y se notificó a Bomberos , quienes iniciaron las labores de búsqueda y rescate. El cuerpo de la niña, identificada como Sara Orozco, fue hallado sin vida hacia las 5:30 p. m., tras aproximadamente cuatro horas de búsqueda.

El CTI de la Fiscalía se hizo cargo del caso tras el hallazgo del cuerpo. Bomberos/City Noticias

Publicidad

“El reporte fue recibido a través de la línea 123, informando sobre la desaparición de una menor. Inmediatamente, se inició la búsqueda, y la menor fue hallada sin signos vitales. El caso fue asumido por el equipo de criminalística, que se encarga de las investigaciones correspondientes” , indicaron los bomberos de las estaciones de Garcés Navas y Ferias, quienes tardaron varias horas en encontrar el cuerpo de la menor entre las aguas del río Bogotá.

“Nunca imaginamos que esto podría pasarle a ella”, expresó uno de los niños que estaba presente al momento del accidente en el que Sara Orozco perdió la vida, según informó Blu Radio.

El fallecimiento de la niña de 10 años no es el único caso reciente relacionado con menores en el río Bogotá. En la tarde del viernes 22 de marzo de 2024, se reportó la desaparición de un joven en la vereda San José, ubicada en el municipio de Gachancipá, Cundinamarca. El adolescente, de 14 años, estaba acompañado por algunos amigos en el momento del hecho.

En ese caso, el capitán de Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Eduardo Farfán Vargas, informó que ““cuatro jóvenes se encontraban realizando actividades de nado, uno de ellos sufre un proceso de inmersión. Al momento, se hace la activación inmediata de todos los organismos de primera respuesta”. Tras cuatro días de labores de búsqueda, se logró encontrar el cuerpo sin vida del menor, identificado como Deimar Enrique Tique Luna.

Publicidad

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO